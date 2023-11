F1, Ferrari: Sainz vince a Las Vegas prima di correre, suo il torneo di golf ma poi rompe il trofeo come Verstappen, video virale

Singolare incidente per Carlos Sainz in uno degli eventi promozionali a margine del Gran Premio di Las Vegas. Il pilota della Ferrari ha vinto un torneo di golf contro altri piloti in coppia con veri giocatori di golf ma poi ha rotto il trofeo, immagini virali

Carlos Sainz vince a Las Vegas! Grande lo spagnolo, come Verstappen in tutto e per tutto! Ma come è possibile visto che il Grande Premio di F1 nella città del gioco non si è ancora corso. Eppure non vi abbiamo detto stupidaggini.

Il pilota della Ferrari il suo già l’ha fatto, iniziando nella maniera più positiva possibile la settimana che porterà al Gp di Las Vegas. Sainz ha vinto il torneo di golf misto organizzato dagli sponsor e che ha visto coinvolti molti piloti di F1. Lo spagnolo ha sbaragliato la concorrenza, non in pista, ma sui green della Capitale del Gioco.

E il riferimento a Verstappen? Semplice, come Max in ben due occasioni quest’anno, anche Sainz è stato vittima di un incidente che ha provocato la caduta e l’ammaccatura del trofeo conquistato. Immagini che sui social sono diventate subito virali.

F1, Sainz batte Norris, Albon e Gasly a golf

In uno dei tanti eventi promozionali che anticipano il week end di gara del Gran Premio di Las Vegas che segna il ritorno della F1 nella Capitale del Nevada, Carlos Sainz ha vinto la Netflix Cup, una competizione mista, a coppie, tra giocatori di golf e piloti di Formula 1.

Lo spagnolo grande appassionato di golf, in coppia con il golfista Justin Thomas, ha sbaragliato la concorrenza degli altri colleghi, Lando Norris, Alexander Albon e Pierre Gasly, accoppiati a loro volta con altre stelle del golf, Ricky Fowler, Max Homa e Tony Finau.

Sainz come Verstappen: il trofeo cade, il video è virale

Ma il bello doveva ancora venire. Nel corso della premiazione, fatta in perfetto stile golf, i vincitori Carlos Sainz e Justin Thomas hanno indossato una giacca celebrativa come succede nella storica premiazione del Masters di golf. La differenza è che per il torneo dei tornei c’è la mitica “green jacket” in questo caso la giacca era un meno credibile abito a tema F1 con fantasia da bandiera a scacchi, ai limite dell’inguardabile.

E proprio durante la premiazione coi due vincitori saliti su un podio improvvisato che Carlos Sainz ha combinato il fattaccio. Il pilota della Ferrari infatti ha fatto cadere il trofeo che è finito rovinosamente a terra ammaccandosi. Il tutto tra l’ilarità generale. Il video postato anche dai profili ufficiali della Ferrari è diventato virale.

Trofeo rotto: il precedente di Verstappen in Ungheria

A molti ovviamente è venuto in mente quello che è successo per ben due volta a Max Verstappen. Addirittura durante la stagione di F1. In Ungheria il trofeo del vincitore è stato buttato a terra da una colluttazione provocata da Lando Norris all’atto di stappare la bottiglia di spumante. Una gaffe che ha avuto anche diversi strascichi in terra magiara.

Non paghi alla Red Bull hanno concesso il bis. Qualche settimana dopo, a Spa, è successa quasi la stessa cosa. Come in Ungheria uno dei trofei conquistati dal team di Milton Keynes che in Belgio fece doppietta, è andato distrutto dall’eccessiva foga dei meccanici delle “lattine” durante la foto tutti insieme a fine gara. Anche in quell’occasione tutto ripreso dalle telecamere e diventato nel giro di poche ore virale sui social.

