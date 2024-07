F1, Ferrari: Leclerc ritrova il sorriso al concerto di Taylor Swift, galeotta la Michielin. La carica per l'Ungheria

Charles Leclerc ha ritrovato il sorriso al concerto di Taylor Swift come testimoniato dalle stories della fidanzata Alexandra Saint Mleux e di Francesca Michielin, c'era pure Pierre Gasly. Ora testa al Gp di Ungheria

Una serata di luci, di effetti speciali, di grande musica. Questo e ben altro è stato l’attesissimo mega concerto di Taylor Swift a Milano. Che non ha tradito le aspettative (e forse anche i costi dei biglietti). Tra i fortunati che hanno invaso San Siro festanti e canterini, c’era anche Charles Leclerc che si è goduto il concertone in buona compagnia. C’era la sua fidanzata Alexandra Saint Mleux ma non solo.

Leclerc ha sicuramente ritrovato il suo sorriso nella settimana di “stacco” dal Mondiale di F1 che per il monegasco nell’ultimo mese è stato, come lui stesso ha definito, un incubo. Nella speranza di ritrovare il sorriso e la Ferrari dei tempi migliori in pista già nel prossimo week end nel Gran Premio d’Ungheria.

Leclerc al concerto di Taylor Swift: galeotta Francesca Michielin

Un Leclerc pieno di energia e sorridente ha seguito uno degli happening più importanti dell’anno, il concerto di Taylor Swift. Non ci sono tante foto di Charles sui social al concerto, al di là delle storie sue e della fidanzata Alexandra Saint Mleux

Ma ad incastrarlo ci ha pensato Francesca Michielin. La cantante italiana era nello stesso settore di Leclerc. E non si è fatta scappare l’occasione per un selfie. Anzi, ha esagerato. Eh sì perchè Leclerc oltre alla sua compagnia, era in compagnia di un collega, Pierre Gasly. Quindi per la Michielin, come ha scritto lei, foto con “le mie due guardie del corpo questa notte!”.

Al concerto di Taylor Swift: le storie di Leclerc e della fidanzata

Anche Leclerc ha voluto immortalare qualcosa del concerto ma senza esagerare. Lo ha fatto con ironia. Nessuna foto, nessun post ma solo una story dove ironizza sui braccialetti che ha avuto in dono nel classico momento di scambio tra fan di Taylor Swift. gli Swifties, tipico dei suoi concerti. Ragazzi e ragazze li realizzano a mano nelle settimane antecedenti e passano il tempo di attesa del concerto a scambiarseli.

Leclerc infatti scrive taggando la sua fidanzata Alexandra: “Gli Swifties sono stati molto generosi con noi stasera, Ci siamo divertiti tantissimo!”. Dal canto suo Alexandra Saint Mleux che come tutte le modelle fa anche l’influencer ha documentato più dettagliatamente i momenti prima, dopo e durante il concerto.

Ferrari, in Ungheria Leclerc cerca la luce in fondo al tunnel

Charles Leclerc sta pagando amaramente una sorta di legge del contrappasso dopo l’aver vinto quel tanto desiderato Gran Premio di Monaco a casa sua. Era il 26 maggio. Da lì in poi un “dramma” sportivo o come lui l’ha stesso definito un incubo. Chissà per quanto dovrà scontare quella domenica perfetta. Il monegasco sembra essere entrato, un po’ come la Ferrari, in una spirale di negatività a 360°. I problemi in Canada, lo screzio con Sainz in Spagna, l’ala danneggiata in partenza che ha compromesso la sua gara in Austria e dulcis in fundo l’azzardo davvero troppo azzardato di anticipare il cambio gomme con le intermedie ieri quando ancora non pioveva tanto a Silverstone.

La cosa più incredibile è che in questo periodo post Monaco, Leclerc oltre ad aver fatto molti meno punti di Carlos Sainz che ha comunque raccolto un podio in Austria e un discreto 5° posto a Silverstone, ha anche raccolto meno punti di Nico Hulkenberg che guida una Haas: 16-12 il confronto a tratti impietoso tra il tedesco e il monegasco in questo scorcio di stagione.

Un trand che tutti, a cominciare dalla Ferrari, sperano di invertire a partire da venerdì con l’inizio del week end del Gran Premio di Ungheria. Il circuito a basso carico ridarà alla rossa e a Leclerc la magia di Monaco?