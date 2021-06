F1, Ferrari: Leclerc e Sainz preoccupati: "C'è un grosso problema"

Allarme in casa Ferrari dopo il pessimo Gran Premio di Francia, di gran lungo il peggiore della stagione per il Cavallino Rampante. I bolidi della scuderia di Maranello hanno pagato le difficoltà con le gomme, ben più gravi del previsto nel circuito di Le Castellet, tanto che sia Carlos Sainz, sia Charles Leclerc, sono rimasti fuori dalla top ten.

“Abbiamo fatto tantissima fatica con le gomme. “Oggi è stato molto difficile, tocca a noi analizzare bene e capire perché fossimo così lontani in gara. Sia Carlos che io abbiamo fatto tantissima fatica. Con me abbiamo provato un ultimo pit-stop alla fine, ripartendo con le medie per fare qualcosa di diverso, e anche con i settaggi sul volante, con la guida”, ha spiegato Leclerc.

Il monegasco suona l’allarme soprattutto per il 2022: “Mangiamo queste gomme troppo velocemente e dobbiamo capire perché. Migliorare? A breve termine non credo, perché è un problema abbastanza grosso, soprattutto qui. Abbiamo fatto tantissima fatica. Risolverlo ci prenderà del tempo. Siamo ancora in tempo per fare bene per l’anno prossimo, ma dobbiamo veramente capire cosa ci sta rallentando”.

Così invece Carlos Sainz: “Siamo sorpresi e delusi, non ci aspettavamo tanto degrado. Non lo avevamo previsto in questa misura. Non riusciamo a capire la fatica che facciamo in gara con gli pneumatici. Alla fine della gara le macchine alle quali davamo mezzo secondo in prova facevano uno e 37, noi uno e 39″.

“A Barcellona il problema non mi era sembrato così grave. Dobbiamo capire la ragione del degrado eccessivo. Il passo di gara è assolutamente da migliorare, è il nostro problema principale, mi è parso chiaro fin da quando sono arrivato qui”.

OMNISPORT | 20-06-2021 18:53