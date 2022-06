F1, Ferrari: Leclerc non ci sta e rilancia le sue ambizioni

16-06-2022 17:45

Il campionato di Formula 1 è ancora molto lungo e in Ferrari, proprio per questo motivo, non vogliono già da ora fasciarsi la testa e farsi prendere dallo scoramento.

Ferrari, le ambizioni e la fiducia di Leclerc

Charles Leclerc in particolare, nonostante la debacle in Azerbaijan e le ultime prestazione tutt’altro che positive, resta fiducioso sul fatto di poter invertire la rotta e lottare seriamente per il titolo mondiale nelle gare che ancora bisogna disputare.

“Non smetto di crederci finché matematicamente non sarà più possibile. A fine anno mi vedo campione del mondo” ha detto a Repubblica il monegasco ribadendo come, con una macchina come quella di quest’anno, sia possibile ambire al massimo.

“Ho fiducia in questa squadra e una volta risolti i problemi, passo e performance ci sono. Dobbiamo solo concentrarci su noi stessi e risolvere i guai al più presto. È un campionato importante, abbiamo una grossa opportunità di fare bene”.

Ferrari, il feeling di Leclerc con la F1-75

Leclerc dunque, a partire dalle prossime gare, andrà a caccia di un riscatto per ripagare a suon di vittorie tutti i sacrifici fatti per presentarsi al top in questa stagione.

“Io quest’anno mi sono preparato meglio rispetto al passato. Tanto simulatore e ai test pre-stagionali ho provato cose che forse non avevano senso, ma non volevo trascurare niente ed essere il più pronto possibile per la prima gara, ci tenevo a essere dove sono e a dare tutto me stesso. Ha pagato” ha rivelato il monegasco, obbligato a del lavoro extra a causa di una guidabilità sempre più difficile.

“Queste nuove macchine sono difficili da guidare e i dettagli per andare forti sono cambiati. Tutti i piloti hanno fatto degli errori e tocca a me farne il meno possibile”.

Ferrari, Leclerc e l’invidia con Verstappen

Leclerc quindi, attraverso il lavoro, lo spirito di squadra e il proprio talento, confida di poter contendere il titolo a Max Verstappen, pilota al quale non ha nulla da invidiare.

“Non invidio nulla a Verstappen e credo che neanche lui invidi qualcosa di me. Siamo due piloti diversi, io mi concentro su me stesso per essere la migliore versione di me, non sarò mai qualcun altro” ha chiosato il classe 1997.