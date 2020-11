F1, Ferrari: l'inatteso messaggio di Vettel a Charles Leclerc

Lo strepitoso epilogo del Gran Premio di Turchia ha spaccato a metà il box Ferrari: da una parte la gioia di Sebastian Vettel per il primo podio stagionale, dall’altra Charles Leclerc che si mangia le mani per la beffa ricevuta dal compagno. Dopo la gara il pilota monegasco è stato durissimo con se stesso, ribadendo più volte di aver rovinato la gara, ma si è anche complimentato con il tedesco per il risultato raggiunto.

Complimenti contraccambiati dal quattro volte campione del mondo, che ai microfoni di Sky Sport F1 ha offerto un inatteso attestato di stima nei confronti del compagno di scuderia: “Penso che Charles sia forse la più grande stella per il futuro. Forse più di Max Verstappen, perché lui è bravo. Oggi penso non sia contento, ma tra 10 anni per lui avere questo podio o no non farà nessuna differenza”.

Vettel ha anche parlato di Lewis Hamilton: “Gli ho detto che è speciale per noi, perché oggi possiamo essere testimoni della storia, penso che lui sia sicuramente il più grande della nostra epoca. Penso che sia sempre difficile fare paragoni, come si può paragonare Fangio, Stirling Moss alla nostra generazione? Non si può. Forse noi saremmo inutili perché ci ca…o addosso in quelle auto, o forse loro sarebbero inutili nelle nostre auto perché vanno troppo veloci, chi lo sa? Ma non importa. Penso che ogni epoca abbia il suo pilota, o i suoi piloti, e Lewis è certamente il più grande della nostra epoca”.

Michael Schumacher resta però il più grande, almeno per lui: “Per me emotivamente Michael sarà sempre il più grande, ma non c’è dubbio che Lewis sia il più grande in termini di risultati ottenuti. Ha eguagliato i suoi campionati, ha vinto più gare, ha fatto molte più pole position, quindi credo che abbia fatto tutto quello che gli si può chiedere. Penso che oggi sia la prova migliore, è stata una gara molto difficile, probabilmente se siamo onesti non era la ‘sua’ gara da vincere, ma l’ha vinta comunque. Penso che ancora una volta sia riuscito a tirare fuori qualcosa di speciale. Credo si meriti tutto quello che ha ottenuto”.

