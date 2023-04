F1, Ferrari-Mercedes: Jordan rilancia lo scambio da sogno Leclerc-Hamilton

Secondo il fondatore dell'omonimo team, il pilota inglese dovrebbe chiudere la carriera a Maranello. Con in cambio il passaggio del monegasco alle Frecce d'Argento.

24-04-2023 16:30

Dopo una lunga pausa forzata, per la Formula 1 è ormai giunto il momento di tornare in pista nel fine settimana con l’atteso Gran Premio dell’Azerbaigian sulla pista cittadina di Baku. Weekend dove si terrà anche la prima delle sei gare Sprint di questo Mondiale 2023, in cui si potranno fare anche discorsi importanti sul mercato in vista della prossima stagione.

Hamilton, contratto in scadenza con Mercedes

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton è l’unico dei piloti dei tre top team con il contratto in scadenza a fine stagione. L’inglese non ha ancora decidere se rimanere in Mercedes anche nei prossimi stagioni o addirittura di chiudere a fine anno la propria carriera in Formula 1. Hamilton è ora all’undicesima stagione in Mercedes, dopo le prime sei in McLaren.

Secondo Eddie Jordan, fondatore dell’omonimo team, Lewis è in un vicolo cieco proprio come quando lasciò la McLaren: “Sono stato una delle persone che, insieme a Niki Lauda, hanno contribuito a far sì che accadesse. Poi c’è stato un Hamilton rinnovato e ringiovanito, sappiamo cosa ha fatto da allora. Ma credo che sia giunto il momento di cambiare aria“, ha detto a Talk Sport.

Hamilton, per Jordan deve andare in Ferrari

La delicata situazione a livello contrattuale in questo momento di Hamilton con la Mercedes all’età di 38 anni potrebbe essere sfruttata in un determinato modo secondo Jordan. “Penso che gli piacerebbe vincere il suo ottavo titolo, ma ho una passione: dovrebbe andare alla Ferrari, però sono solo io che parlo a vanvera”, ha dichiarato lo stesso Jordan.

La suggestione dell’ex team manager irlandese è quindi quella di un passaggio a Maranello da parte del sette volte iridato, che in F1 ha sempre guidato vetture con motore Mercedes. Jordan ha infatti precisato: “Se ci fosse l’opportunità di andare da qualche parte, dovrebbe andare in Ferrari perché ogni grande campione dovrebbe almeno avere un periodo in Ferrari”.

Leclerc, possibile approdo in Mercedes

Per concretizzare questo incredibile spostamento di Hamilton in Ferrari, uno dei due attuali piloti gli dovrebbe lasciare il sedile. L’indiziato numero uno sembra proprio essere Charles Leclerc, il cui contratto con la Scuderia di Maranello scadrà a fine 2024, come del resto anche quello del compagno di squadra Carlos Sainz.

Il difficile inizio di campionato del monegasco e la grande aria di rivoluzione sotto la gestione di Frédéric Vasseur potrebbe anche portare a un cambio tra i piloti. Con Hamilton vestito di rosso e Leclerc magari proprio a prendere il suo posto in Mercedes. Non è tra l’altro un segreto che Charles piaccia molto al boss Toto Wolff.