F1, Ferrari: Sainz al posto di Leclerc, il 2024 della rossa inizia subito con una gaffe social imperdonabile, anzi due

Il 2024 della Ferrari inizia con un paio di gaffe social compiute da uno dei suoi maggiori partner e sponsor, la Shell che ha scambiato clamorosamente la foto di Sainz con quella di Leclerc salvo poi fare un altro scivolone. Anche la McLaren cade in errore

02-01-2024 10:43

Se il 2024 sarà l’anno della Ferrari lo sapremo solo tra un paio di mesi. A metà febbraio lo shadown e la presentazione della nuovo monoposto, poi la pista, i primi test e subito in corsa ai primi di marzo in Baharain per il primo gran premio della stagione. Intanto il nuovo anno è cominciato all’insegna della gaffe.

Difficile scambiare Charles Leclerc con Carlos Sainz, al netto del nome simile. Eppure qualcuno ci è riuscito. Non direttamente la Ferrari ma uno dei suoi storici sponsor e partner. I milioni di tifosi della rossa non hanno potuto far a meno di notare l’imperdonabile gaffe social. Per quello che è stato comunque un inizio di anno col sorriso dato proprio dallo scambio di persona tra i due piloti.

Ferrari, la gaffe della Shell: nomina Leclerc ma la foto è di Sainz

La Shell è uno degli sponsor/partner storici della Ferrari. Da diversi anni fornisce la benzina alle rosse. Nel giorno in cui si passava dal 2023 al 2024 ha voluto fare, come si conviene, gli auguri dai propri canali social a tutti i suoi followers coinvolgendo soprattutto i tantissimi fan ferraristi sparsi in ogni angolo del mondo anche e soprattutto in rete.

Qualcosa però è andato storto. L’account X (ex Twitter) della Shell Motorsport ha scritto questo messaggio ironico: “In qualità di Innovation Partner di Scuderia Ferrari ti diamo il permesso di essere come Charles Leclerc a mezzanotte. Buon anno nuovo”. A corredo del tweet una foto di un pilota Ferrari intento a scolarsi una bottiglia di spumante evidentemente dopo un podio in stagione. Peccato che quel pilota in foto non sia il citato Leclerc bensì Carlos Sainz che festeggia la vittoria a Singapore con il team dei meccanici in pit lane.

F1, Ferrari: la Shell non lascia, raddoppia la gaffe

Inutile dire che da allora fino ad oggi la pagina, il post e quant’altro della Shell siano stati subissati di messaggi da parte dei followers Ferrari di tutti il mondo che hanno sottolineato lo scambio di persona, alcuni lo hanno fatto con ironia, alcuni stracciandosi le vesti per l’errore marchiano.

La coerenza e la perseveranza dell’account della Shell. Visto che ad oggi il tweet è ancora là in rete con la foto di Sainz e il tag di Leclerc. Ma non paghi i social media manager della Shell ne hanno combinata un’altra. A poche ore di distanza nell’augurare nuovamente buon anno ai propri followers hanno rinominato Leclerc, stavolta azzeccando la foto del monegasco ma hanno sbagliato il tweet scrivendo: “Charles Leclerc è pronto a ripartire nel 2023” che è l’anno che ci siamo lasciati alle spalle.

F1: anche la McLaren va in gaffe, si dimentica di sir Ron Dennis

Evidentemente è un periodaccio per gli uffici comunicazioni legati alla F1 forse ancora troppo provati dalla lunga ed estenuante stagione. Anche la McLaren è stata vittima, stavolta direttamente, di uno scivolone comunicativo non di poco conto. Sul finire del 2023 re Carlo III di Inghilterra ha nominato, tra gli altri, Christian Horner, team principal Red Bull, comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico mentre è stato nominato baronetto Ron Dennis, 76 enne ex team principal della McLaren degli anni d’oro da Senna/Prost a Hamilton.

Peccato che proprio la McLaren che Ron Dennis ha portato più volte sul tetto del mondo in F1 si sia dimenticata del suo ex gran capo arrivando molto tardi con quasi due giorni di ritardo a fare i complimenti all’ex team manager inglese. McLaren che non è nuova a gaffe del genere. Qualche mese fa per festeggiare il superamento dei 500 podi in F1 con tanto di grafica celebrativa aveva clamorosamente dimenticato uno dei maggiori artefici di quei podi…