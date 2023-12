F1, Ferrari: Carlos Sainz rompe il silenzio sul rinnovo e pone l'ultimatum a Maranello

In casa Ferrari tiene sempre banco la questione rinnovi dei piloti, dalla Spagna Carlos Sainz ha voluto fare chiarezza sulle trattative ma al tempo stesso ha posto una scadenza per la buona riuscita delle trattative

23-12-2023 10:18

“Sì, è vero siamo in ritardo”. Così il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur si è espresso sulla questione rinnovi di Carlos Sainz e Charles Leclerc una settimana fa nel classico pranzo di Natale a Maranello con i giornalisti e gli operatori dell’informazione.

A rendere ancor più delicata la situazione le ultime parole di Sainz che ha espresso il suo malcontento per un protrarsi oltre le aspettative delle trattative con il Cavallino Rampante. Nessuna rottura sia chiaro ma lo spagnolo ha ancora una volta sottolineato come non gradisca iniziare una stagione senza avere certezze sul futuro.

Ferrari: Sainz fa e chiede chiarezza sul rinnovo

Carlos Sainz ha voluto chiarire alcuni punti dopo le speculazioni sul suo futuro alla Ferrari. Lo spagnolo che quest’anno ha portato a Maranello l’unica gioia della stagione, a Singapore, tra qualche giorno entrerà nel suo ultimo anno di contratto con il cavallino rampante.

Da quasi un anno si parla incessantemente del suo rinnovo con la Ferrari. Ma nonostante i buoni propositi di entrambe le parti di continuare insieme, la fatidica fumata bianca tarda ad arrivare come appunto confermato da Frederic Vasseur la scorsa settimana. Lo stesso Sainz, parlando ad un evento pre-natalizio per conto del suo sponsor Estrella Galicia a Madrid ha voluto fare chiarezza ma al tempo stesso ha posto tra le righe un ultimatum alla scuderia di Maranello:

"Si parla di quello che mi stanno offrendo, ma viene detto senza saperlo e non ho intenzione di fare congetture. Dobbiamo essere d'accordo e abbiamo tre mesi davanti a noi per farlo fino alla prima gara del Mondiale. Ovviamente voglio rinnovare e vorrei farlo per più di un anno. Mi sento perfettamente apprezzato da Fred e dall'intera famiglia Ferrari e, come pilota, questa è la tua priorità principale".

Ferrari e Sainz, si va verso il rinnovo biennale

Se da una parte qualche settimana fa si era vociferato di un rinnovo a vita di Leclerc in Ferrari sul fronte spagnolo voci del paddock avevano parlato sì di un prolungamento per Carlos Sainz con la proposta di un prolungamento di due anni, come vorrebbe il madrileno, fino al 2026 con adeguamento economico rispetto al compenso attuale. Anche se comunque lontani dalle cifre astronomiche paventate per Leclerc (circa 50 milioni di euro).

F1, Ferrari e Sainz insieme fino al 2026 poi strade separate

La Ferrari però si sta guardando intorno, comunque. Nei prossimi anni potrebbero esserci occasioni interessanti, come Lando Norris in scadenza con McLaren nel 2025, ma anche la crescita di Alexander Albon in Williams è tenuta sotto controllo dai vertici di Maranello.

Per quanto riguarda Sainz, non è un mistero che l’Audi sogni per il suo ingresso in F1 lo spagnolo. Peraltro ufficialmente il colosso tedesco dovrebbe entrare proprio nel 2026 quindi a cavallo con la scadenza di questo eventuale rinnovo dello spagnolo con Maranello.

Ma per lo spagnolo potrebbero aprirsi anche interessanti porte in Red Bull in futuro se Perez non dovesse convincere e se nemmeno Ricciardo riuscisse a stare al passo con Verstappen. Anche se Sainz ha già lavorato con Verstappen in AlphaTauri e potrebbe non gradire di essere il “secondo” per assegnazione.

