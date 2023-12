F1 Ferrari: Leclerc a vita, pronto il nuovo maxi contratto: i dettagli. Sainz, si complica il rinnovo: Carlos nervoso

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, Charles Leclerc avrebbe già un accordo per il rinnovo con la Ferrari ben oltre il 2024 data di scadenza attuale mentre ci sarebbero frizioni sul prolungamento di Carlos Sainz

03-12-2023 16:39

Si intravede finalmente uno spiraglio sulla questione rinnovi in Ferrari. Certo, certissimo, quello di Charles Leclerc. Il monegasco sarà il pilota di punta di Maranello per ancora tanti e tanti anni. Al contrario invece ci sono ancora diversi ostacoli sul prolungamento di Carlos Sainz.

Una formalità? Forse visto che appare davvero scontato da tempo che i due piloti non si muoveranno da Maranello, nè il prossimo anno, nè in futuro, almeno quello a breve termine. Ma la cosa potrebbe non riguardare entrambi.

Ferrari, Leclerc pronto a rinnovare a vita: le cifre

“Il futuro di Sainz e Leclerc? I due resteranno, certamente”. Le parole le ha pronunciate pochi giorni fa il numero uno di Exor John Elkann durante l’Investor Day della holding di famiglia. Detto, fatto. Almeno per quanto riguarda Charles Leclerc. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la scuderia del Cavallino Rampante è pronta a offrire un contratto faraonico al monegasco con prolungamento dell’attuale accordo in scadenza 2024 al 2029.

Un rinnovo quinquennale insomma. Leclerc, che attualmente guadagna 25 milioni di euro, arriverebbe a guadagnare circa il doppio qualora rimanesse a Maranello fino alla fine del nuovo contratto, ovvero fino a quando avrà 31 anni.

Ferrari: fumata grigia sul rinnovo di Sainz, Maranello punta Norris

A differenza di Leclerc, sempre secondo Gazzetta, ci sarebbero invece problemi col rinnovo di Carlos Sainz. Lo spagnolo infatti vorrebbe un prolungamento di almeno due anni, fino al 2026. Maranello invece avrebbe proposto al figlio del campione del mondo rally un rinnovo di un solo anno.

La Ferrari si sta guardando intorno, nei prossimi anni potrebbero esserci occasioni interessanti, come Lando Norris in scadenza con McLaren nel 2025, ma anche la crescita di Alexander Albon in Williams.

F1, Leclerc: rispedita al mittente la corte Mercedes. Sainz piace ad Audi e Red Bull

Come detto il rinnovo di Leclerc con la Ferrari non era mai stato messo realmente in dubbio. Anche se a inizio stagione, soprattutto per il monegasco si era parlato di un interessamento da parte della Mercedes in un ipotetico quanto “fantautomobilistico” swap con Lewis Hamilton in direzione Maranello e Leclerc verso Brackley.

Per quanto riguarda Sainz,non è un mistero che l’Audi sogni per il suo ingresso in F1 lo spagnolo. Carlos Sainz senior, grande campione di rally, nel recente passato ha confermato i contatti del colosso tedesco col figlio. Per le malelingue più per mettere pressione alla Ferrari sulla trattativa per il rinnovo per il figlio che per altro. Ma resta il fatto che l’esperienza, la velocità, lo spirito di adattamento alla monoposto dimostrata dal pilota di Madrid in questi anni a Maranello sono caratteristiche gradite dal quartier generale Audi.

Ma per lo spagnolo potrebbero aprirsi anche interessanti porte in Red Bull in futuro se Perez non dovesse convincere e se nemmeno Ricciardo riuscisse a stare al passo con Verstappen. Anche se Sainz ha già lavorato con Verstappen in AlphaTauri e potrebbe non gradire di essere il “secondo” per assegnazione.

