F1, Ferrari, scelto il nome della nuova Rossa: F1-75

01-02-2022 14:45

E’ ufficiale anche il nome con cui la Ferrari scenderà in pista in questa stagione fatta di cambiamenti tecnici e regolamentari. La Rossa si chiamerà F1-75, numero che fa riferimento all’anniversario che nel 2022 celebra l’azienda di Maranello dove il 12 marzo 1947 Enzo Ferrari accendeva per la prima volta il motore della 125 S.

“La Formula 1, con il suo spirito di competizione e innovazione, è sempre stata fondamentale per la Ferrari e ha avuto un ruolo guida nello sviluppo delle nostre vetture stradali – ha affermato il Presidente John Elkann –. Dunque quest’anno, in cui celebriamo il 75° anniversario della prima uscita di una nostra vettura dai cancelli della fabbrica, abbiamo deciso di onorare quello spirito chiamando la nostra vettura 2022 F1-75”.

La nuova monoposto del Cavallino rampante come già ufficializzato da Maranello, sarà presentata il prossimo 17 febbraio a partire dalle 14 (ora italiana) e scenderà in pista nelle due sessioni di test in programma a Barcellona (23-25 febbraio) e a Sakhir (10-12 marzo).

OMNISPORT