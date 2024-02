F1, Ferrari: cresce l'attesa per la SF-24, come sarà e l'indizio social. Dove vedere la presentazione in tv e streaming

Il grande giorno è arrivato, martedì 13 febbraio verrà svelata la nuova Ferrari SF-24 che prenderà parte al Mondiale di Formula 2024, c'è già un indizio social con un video anteprima. Dove vedere in tv e streaming la diretta della presentazione da Maranello

12-02-2024 11:01

Ci siamo. Ancora poche ore e poi finalmente scopriremo la nuova Ferrari SF-24. La data è scolpita da mesi nella mente e nei cuori dei tifosi ferraristi, segnata sulle loro agende. Un giorno prima di San Valentino, martedì 13 febbraio, la scuderia del cavallino rampante toglierà i veli alla nuova monoposto con cui Charles Leclerc e Carlos Sainz cercheranno di insidiare il dominio di Max Verstappen e della Red Bull.

Potrebbe essere un anno di transizione in vista dell’arrivo di Lewis Hamilton nel 2025 e dei nuovi regolamenti del 2026. Ma la Ferrari non sarebbe tale se non ci fosse quel blasone che “obbliga” Maranello a correre sempre e comunque per vincere. E intanto si accavallano le indiscrezioni su come sarà la SF-24 al pari degli indizi social che la stessa scuderia sta lanciando in queste ore.

Nuova Ferrari: il video “anteprima” della SF-24

Countdown oramai agli sgoccioli. E non a caso i social ufficiali della Ferrari giocano sulla crescente attesa per la nuova macchina per il Mondiale di F1 2024 lanciando a 24 ore dalla presentazione ufficiale della SF-24 alcune clip in cui si intravede la nuova monoposto. Piccoli particolari, come le tute di Leclerc e Sainz svelate qualche giorno fa, che bastano a far crescere l’entusiasmo da parte dei tifosi ferraristi inguaribili ottimisti e sognatori.

Come sarà la SF-24: la Ferrari per avvicinare la Red Bull

Sono stati mesi mesi di duro lavoro a Maranello per colmare il gap dalla Red Bull solo in parte ridotto sul finire della scorsa stagione ma forse solo per lo stop alle evoluzioni che si è potuta permettere la scuderia di Verstappen. Secondo le indiscrezioni di queste settimane la scatola del cambio dovrebbe essere più snella di 20 mm per parte, in modo da consentire l’adozione di un diffusore più grande, utile a rendere più efficiente il retrotreno della rossa. Le sessioni effettuate in galleria del vento avrebbero evidenziato un guadagno netto di 30 punti di carico, equivalenti a circa quattro decimi e mezzo in meno di tempo sul giro (pari al 9% di downforce utile).

La Ferrari SF-24 dovrebbe andare sotto al limite del peso minimo. Una importante cura dimagrante dal momento che la SF-23 era circa 6 kg in più rispetto ai 798 kg fissati dalle norme tecniche della FIA. La scocca è stata alleggerita, così come la nuova scatola del cambio. Interventi sono stati fatti anche sui porta mozzi e sul sistema dell’ibrido con una batteria più vicina al peso minimo. Questo potrebbe tradursi in un notevole vantaggio in termini di tempo sul giro e una migliore gestione delle gomme da sempre tallone d’Achille delle Ferrari degli ultimi anni.

Fonte: Ansa

Ferrari: l’ombra di Lewis Hamilton sulla presentazione della SF-24

Lui non ci sarà ma lo “spirito” di Lewis Hamilton aleggerà sulla presentazione della nuova Ferrari. Il matrimonio tra il 7 volte campione del mondo inglese e il Cavallino Rampante è stato ufficializzato da tempo e sarà valido dal prossimo ma impossibile che non se ne parli già adesso, sia per quanto riguarda la futura rivalità interna con Charles Leclerc sia per quanto riguarda il 2024 di Carlos Sainz che correrà la stagione sapendo di non restare a Maranello dovendosi cercare una nuova squadra per il 2025.

Fonte: Ansa

Ferrari: dove vedere la presentazione della SF-24 in tv e streaming

Il D-Day della nuova Ferrari è martedì 13 febbraio. Alle ore 12 la scuderia del Cavallino Rampante toglierà i veli alla SF-24 la monoposto con cui i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz parteciperanno al Mondiale di F1 2024. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale della Ferrari. Disponibile anche sul canale YouTube del Cavallino e su tutte le piattaforme social.

In tv la presentazione della nuova Ferrari sarà trasmessa a partire dalle 11.30 in diretta su Sky Sport 24 (200) e Sky Sport F1 (canale 207). Prevista la presenza oltre che dei due piloti anche del Team Principal Fred Vasseur, Enrico Gualtieri, responsabile del reparto Power Unit, e Enrico Cardile, direttore tecnico del telaio.

La Ferrari è la settima scuderia a presentare la vettura 2024 dopo Haas, Williams, Sauber, Alpine, Racing Bulls e Aston Martin. Il 14 febbraio sarà la volta di Mercedes e McLaren mentre la Red Bull chiuderà il cerchio giovedì 15 febbraio.

Ferrari SF-24: dopo la presentazione, shakedown, filming day e test in Bahrain

Dopo la presentazione della settantesima monoposto della Ferrari, la SF-24 vedrà un breve shake down in pista a Fiorano. Proprio nel giorno dedicato agli innamorati, il 14 febbraio, ci saranno tutti i controlli del caso sui primi metri della nuovo monoposto che invece andrà in pista più seriamente giorno 15 per il filming day che da quest’anno ha visto raddoppiare la distanza percorribile: 200km e non più 100.

E poi subito in volo verso il Baharain dove ci saranno i primi e unici test invernali che scatteranno sulla pista del Sakhir dal 21 al 23 febbraio. Proprio dove scatterà il Mondiale 2024 di F1 di sabato quest’anno, il 2 marzo con il Gran Premio del Bahrain

Consulta il calendario della stagione 2024 di Formula 1