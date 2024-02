F1 Ferrari, Coulthard ribalta il duello tra Hamilton e Leclerc: “Per Lewis sarà la sfida più difficile”

L’ex pilota scozzese David Coulthard avverte Lewis Hamilton in vista del suo arrivo in Ferrari nel 2025: la sfida più difficile per l'inglese sarà battere Leclerc

10-02-2024 21:19

L’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari non avverrà che tra poco meno di un anno ma nonostante il campionato mondiale della F1 sia ormai alla porte, l’argomento di discussione resta tutto incentrato sull’inglese e sulla scelta di vestire il rosso di Maranello a partire dalla stagione 2025. Sulla questione interviene anche l’ex pilota David Coulthard che in carriera ha avuto compagni di squadra importanti come Hakkinen e Raikkonen, con cui spesso ha dovuto lottare per il titolo di “prima guida”.

Coulthard: “La sfida più difficile per Lewis”

Nel corso degli ultimi giorni si è spesso parlato della difficile posizione di Charles Leclerc che si prepara a dare il benvenuto a Lewis Hamilton, ma l’ex pilota scozzese David Coulthard ribalta ala situazione nel corso di un’intervista a “Formula For Success”: “Penso che Lewis troverà una delle sue sfide più grandi. Charles è un pilota giovane e veloce. Non ha ancora vinto un campionato e non ha l’esperienza di Lewis ma è un campione in divenire, sarà lì che Hamilton troverà la sua sfida più difficile”.

L’eredità di Hamilton

Alla soglia dei 40 anni, la scelta di lasciare la Mercedes per abbracciare l’avventura Ferrari da parte di Lewis Hamilton è stata molto analizzata e David Coulthard sembra avere una visione unica su questa decisione: “Finirà la sua carriera alla Ferrari, quindi si tratta della sua eredità. Ovviamente proverà a vincere un campionato con loro. E quest’anno con la Mercedes già potrebbe puntare al titolo numero 8”.

Coulthard: “Non sono sorpreso da Lewis”

Nessuna sorpresa però per David Coulthard che rivela che non ha vissuto come un colpo di scena la scelta di Lewis Hamilton di andare in Ferrari: “L’ho sempre detto, in Formula 1 come negli altri sport, una volta che firmi il contratto sembra come un matrimonio ed è una cosa bellissima. Ma lo stessi giorni in cui firmi per il matrimonio ti prepari anche per il divorzio, perché sai che non passerete tutta la vita insieme”.