F1, Ferrari: svolta Newey, il genio dà buca a Maranello. McLaren o Aston Martin, il genio vuole stare in Inghilterra

Rebus Adrian Newey: il genio dell'aerodinamica inglese si allontana dalla Ferrari, vorrebbe restare in Inghilterra, le offerte non mancano, McLaren e Aston Martin favorite

Sedotta e abbandonata. Potrebbe essere il triste destino della Ferrari. Continua il rebus sul futuro di Adrian Newey. Il genio dell’aerodinamica inglese in uscita dalla Red Bull però nelle ultime ore sembra allontanarsi, forse definitivamente, da Maranello. L’età avanzata e la voglia di restare in Inghilterra, peraltro con un contratto abbastanza vantaggioso starebbero superando i galloni della sfida ambiziosa nella scuderia che ha fatto la storia della F1, anzi che di fatti è la Formula 1.

Ferrari, Adrian Newey sempre più lontano da Maranello

C’è stato un tempo in cui Ferrari e Adrian Newey sono stati vicini, vicinissimi. L’oramai ex Red Bull diventerà un free agent dopo il primo trimestre del 2025, a conclusione del periodo di gardening col team angloaustriaco. Ferrari è stata tra i primi team a contattarlo dopo lo scorso 1 maggio data in cui è stato ufficializzato il suo divorzio da Red Bull.

Addirittura si è vociferato di un accordo, molto più che verbale, quasi un’opzione o un precontratto firmato tra Miami e Monaco, dove Newey era presente ai box e nel paddock. Di più c’è stata una trattativa serrata con Frederic Vasseur. Eppure oggi dopo diversi giorni, mesi di stallo, Roberto Chinchero dalle colonne virtuali di motorsport.com scrive di una trattativa arenata, forse definitivamente naufragata.

Fonte: Imago

Newey, c’è la distanza dietro il “no” alla Ferrari

Alla base della riluttanza di Adrian Newey di sposare la causa Ferrari ci sarebbe una questione d’età e di opportunità a stravolgere la propria vita e quella dei suoi familiari. Accettare l’offerta Ferrari se da un lato porterebbe uno dei geni riconosciuti dell’aerodinamica a lavorare per la scuderia più prestigiosa del circus e col pilota più vincente, Lewis Hamilton, dall’altra parte comporterebbe un trasferimento dall’Inghilterra all’Italia che a 65 anni Newey non se la sentirebbe di affrontare. E poi le alternative non mancano…

F1, Newey: niente Ferrari, McLaren o Williams favorite

Uno come Adrian Newey a piede libero era ovvio che non facesse gola solo alla Ferrari. Non è un mistero che siaforte il pressing della maggior parte dei team inglesi. McLaren e Aston Martin su tutti. Il genio dell’aerodinamica avrebbe di recente visitato la sede del team di Lawrence Stoll. Secondo “Business F1 Magazine”, Newey avrebbe visitato anche la factory della McLaren, anch’essa tra i pretendenti, mentre possibile che abbia fatto visita anche nella sede della Mercedes, a Brackley, e di certo anche a Groove in Williams.

L’offerta Aston Martin è molto allettante. Si sa Lawrence Stroll non bada a spese, specie in questo momento in cui vuole compiere un altro upgrade verso le primissime posizioni, non a caso l’operazione Cardile dalla Ferrari. Pare invece lavorare più a fari spenti la McLaren di Zack Brown e Andrea Stella che Newey conosce bene avendoci lavorato per diversi anni in passato. Insomma il rebus, un po’ come quello sul futuro di Carlos Sainz è destinato a tenerci “accesi” per tutta l’estate.