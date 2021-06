F1, Ferrari: Terruzzi senza freni. "Ne ha combinate di tutti i colori"

Il Gran Premio della Stiria di Formula 1 prima tappa austriaca (da venerdì si replica sull’A1 Ring) va in archivio con un altro importante segnale dato al Mondiale di F1 da Max Verstappen e dalla Red Bull che hanno portato in Austria il 4° successo di fila (3 con l’olandese, uno con Perez) surclassando la Mercedes e Lewis Hamilton. Timidi segnali di riscossa da parte della Ferrari sprofondata in qualifica e poi risorta in gara con entrambi i piloti. Tutti temi che non sono sfuggiti alle mitiche pagelline di Giorgio Terruzzi tra ironia e sarcasmo.

Pagelline, Terruzzi si sbilancia sul duello Hamilton-Verstappen

Alla fine ha vinto ancora Max Verstappen dominando in lungo e largo dallo start alla bandiera a scacchi senza appello per Lewis Hamilton. Al vincitore olandese va il voto 10, perchè spiega Terruzzi “Non ha vinto. Ha stravinto. Con mezza pista su Lewis. Non è mai detto ma una mano sulla corona l’ha messa, con il solito muso da bimbo arrabbiato. Sorridesse un po’ di più, sarebbe amato da quasi tutti”.

Terruzzi mette in allarme Hamilton a cui va una striminzita sufficienza: “ Non ha grandi colpe ma se andiamo avanti così ciaopepp. Serve fare a botte, piuttosto che star lì a incassare ridendo e scherzando. Del resto, poco abituati ai momenti critici. Questo lo è”.

Ferrari a due facce: Terruzzi loda Leclerc e Sainz

Dalle due pole di Monaco e Baku, con podio di Sainz nel principato al disastro di Le Castellet. Ferrari a due facce anche in Austria, lenta in prova e qualifica, in crescendo in gara tanto da permettere una doppia rimonta, Sainz da 12° a 7° e Leclerc addirittura da ultimo dopo il pit stop forzato al primo giro, a 7°.

La gara di Leclerc ha esaltato Terruzzi che gli ha dato 9 in pagella: “Ne ha combinate di tutti i colori. Un errore al via e poi una raffica di fuochi artificiali da rendere divertente una domenica da sonno e noia. Con una Ferrarina che in gara si è messa a filare. Anche per lui, domenica prossima somiglia ad una occasione”. Sainz si merita un bel 7: “Tutto ritmo e fatica, con punti preziosissimi portati a casa. Carlos ha rimediato una qualifica rognata”.

F1, Terruzzi bacchetta Vettel, Giovinazzi, Bottas e Perez

Tra i promossi di Terruzzi c’è Lando Norris sempre piazzato ai piedi del podio, voto 8: “Bravo in qualifica, tosto in gara, il vero capitale McLaren e una perla per la F1 di oggi e di domani”; ma anche Alonso ancora a punti, voto 7: “Fernando ha imparato a guidare questa Alpine e per Ocon la vita è un inferno”. Dietro alla lavagna ci finiscono in tanti per Terruzzi: 5 a Vettel: “Ogni volta che c’era da battagliare, un errore, gomme fumanti eccetera eccetera, come ai bei tempi andati”; 4 e tirata d’orecchie per Giovinazzi: “Caro Antonio, vogliamo mettere giù una gara all’altezza del resto?”; bocciato ancora Bottas, voto 3: “il testacoda in pitlane resterà nella storia delle pirlate memorabili e in gara ha preso una paga stellare”; infine 2 a Perez: “la finiamo di trattarlo come un fenomeno? Più simile a Bottas che a Verstappen”.

