F1, Ferrari: Leclerc agrodolce, Carlos Sainz punge la Mercedes

Charles Leclerc è stato uno dei protagonisti del GP di Stiria, dopo un 7° posto ottenuto con una bella rimonta: “E’ stata un’altra Ferrari rispetto alla Francia, peccato per il primo giro – ha detto a Sky Sport -. Forse una delle mie migliori gare in carriera. Avevamo una grande macchina, è stata una giornata positiva. Peccato per il guaio al via, che ha complicato tutto. La prestazione è stata bella, escludendo l’incidente abbiamo fatto il massimo. Ho potuto fare sorpassi aggressivi, ma sono andati bene grazie alla velocità, il passo è stato buono e abbiamo avuto poco degrado delle gomme. Il team ha fatto un grande lavoro dietro le quinte, il risultato è positivo e la squadra sta lavorando. E’ andata anche meglio del previsto, analizzeremo il tutto per riprodurlo anche in futuro”.

Per Leclerc una gara di luci e ombre: “È stata una delle mie migliori gare in carriera, è un vero peccato che valga solo un settimo posto. Avrei voluto lottare di più al vertice, ma il contatto al via ha messo in salita la corsa. Ho sentimenti agrodolci in questo momento. In ogni caso mi sono divertito tantissimo effettuando diversi sorpassi con la mia Ferrari e il passo che abbiamo tenuto in gara è stato incredibile”.

Carlos Sainz ha preceduto il compagno della Ferrari sul traguardo ed è soddisfatto del suo GP di Stiria: “Partire 12° e arrivare sesto è quello che volevo facendo colazione stamattina. Volevo finire in top-6. È stata una bella gara, oggi il passo della macchina era molto buono. Siamo riusciti a superare in pista e a fare l’overcut a tanti piloti del centro gruppo. Oggi le gomme si sono comportate bene – ha detto a Sky Sport -. In questo circuito, non sappiamo perché, va molto meglio che al Paul Ricard. Dobbiamo trovare qualcosa in qualifica perché partiamo troppo indietro. Mi piacerebbe partire più avanti per mettere più pressione in gara alla McLaren: oggi avevamo più passo di loro”.

Il pilota spagnolo sulle rivali: “Red Bull e Mercedes molto più avanti? La Red Bull sì, la Mercedes l’ho sorpassata in pista. Mi sono messo nel DRS, quante volte quest’anno avremo possibilità di lottare così? Sappiamo che non siamo a livello di Mercedes e Red Bull, ma oggi il passo era molto buono e se non fosse stato per quei 10-15 giri dietro Lewis Hamilton avrei sicuramente preso Lando Norris. Oggi con la media, prima di fermarmi, andavo come la Red Bull. Il passo gara era buono, avevo un bel passo anche con la hard, ma dietro Hamilton non lo potevo dimostrare. Sapevamo che gli altri con gomma nuova erano più lenti di me con gomma usata. Abbiamo fatto l’overcut che non possiamo sfruttare in tutti i circuiti. Questo mi ha dato bella carica e quando sono uscito ero 12″ dietro Lando. Gli prendevo mezzo secondo, un secondo a giro, poi ho trovato Hamilton e lì mi sono fermato”.

OMNISPORT | 27-06-2021 19:15