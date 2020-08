F1: Ferrari, Vettel al veleno: "Facile parlare il lunedì"

Sebastian Vettel torna a parlare da uomo squadra e difende l’operato del muretto Ferrari alcuni giorni dopo l’amaro Gran Premio di Spagna . Le scelte strategiche del team sono finite di nuovo nel mirino della critica, che ha evidenziato il diverbio nei team radio tra il pilota tedesco e il muretto in vista del possibile secondo pit stop nella gara di Barcellona, poi evitato.

Il quattro volte campione del mondo però difende la squadra : “Abbiamo solo avuto una breve discussione, penso ci siano cose che possiamo sempre fare meglio. Suppongo che se giochi a fare ‘l’ingegnere del lunedì’ sia molto facile riconoscere molte cose che potevi fare e che avresti dovuto fare”, ha tuonato il pilota tedesco, secondo quanto riporta Racefan.

“La cosa importante è che siamo stati d’accordo nel prenderci il rischio ed ovviamente ha pagato. Per dove eravamo non penso avessimo molto da perdere”.

Vettel negli ultimi due Gran Premi ha spesso discusso gli ordini del muretto e di Mattia Binotto: “E’ normale comunicare, penso sia molto strano dall’esterno giudicare perché non si sente tutto quello che si dice… Non lo so, chiunque selezioni le trasmissioni radio da trasmettere e quali no, penso sia molto difficile comprendere cosa venga detto in quel momento ed avere un quadro completo. Ma penso che non fosse niente di rilevante. Ovviamente qui si è trattato di gestire le gomme e come ho detto alla fine abbiamo preso la decisione ed è andata bene”.

Il team manager Binotto ha rivendicato la scelta di discutere apertamente con i piloti : “A volte fare domande non significa che ci sia un malinteso. Penso che mettersi in discussione, comunicando, sia importante per poi fare la scelta giusta. Nelle ultime gare abbiamo fatto la scelta giusta, a volte fortunata come diceva Seb, ma almeno siamo arrivati ​​alla scelta perché abbiamo comunicato. Essere aperti alla radio, quando sei a centro gruppo, a volte è difficile ma solo parlandone assieme possiamo prendere la decisione giusta”.

OMNISPORT | 19-08-2020 17:30