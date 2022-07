F1, FP2 Francia: dominio Ferrari, Max Verstappen si lamenta

22-07-2022 19:17

Nelle FP2 a Le Castellet è ancora grande Ferrari: Carlos Sainz è stato il più veloce di tutti davanti al compagno di scuderia Charles Leclerc. Terzo il rivale per il titolo piloti Max Verstappen, poi le due Mercedes.

F1, sorride la Ferrari e Verstappen si lamenta

Molto bene quindi la Ferrari, mentre il campione del mondo in carica della F1 Max Verstappen ha chiuso terzo con la Red Bull, lamentandosi parecchio per il sottosterzo sulla sua monoposto. L’olandese alla fine ha chiuso addirittura a mezzo secondo abbondante da Sainz. Non va dimenticato però che lo spagnolo sarà penalizzato per il cambio della centralina.

A proposito dei problemi legati alla Red Bull, anche il compagno di Verstappen non se la passa molto bene: completamente disperso Sergio Perez, impantanato a centro classifica e in grossa difficoltà. La scuderia austriaca dovrà lavorare parecchio in vista delle qualifiche e della gara di domenica, per cercare di ridurre lo svantaggio evidente che al momento c’è con la Ferrari in Francia.

Sorride quindi specialmente Leclerc in vista delle qualifiche di domani. Il compagno Sainz è stato più veloce ma verrà penalizzato, Verstappen invece ha qualche difficoltà di troppo ma ovviamente, come sempre, non andrà sottovalutato. Da tenere in particolare attenzione anche la crescita delle Mercedes.

FP2 Francia: la classifica dei tempi

Questi i tempi delle FP2 nel GP Francia:

Sainz (Ferrari) 1’32″527 Leclerc (Ferrari) 1’32″628 Verstappen (Red Bull-Honda) 1’33″077 Russell (Mercedes) 1’33″291 Hamilton (Mercedes) 1’33″517 Norris (McLaren-Mercedes) 1’33″607 Gasly (AlphaTauri-Honda) 1’33″906 Magnussen (Haas-Ferrari) 1’33″928 Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1’33″984 Perez (Red Bull-Honda) 1’34″060 Alonso (Alpine-Renault) 1’34″259 Bottas (Alfa Romeo-Ferrari) 1’34″264 Vettel (Aston Martin-Mercedes) 1’34″420 Tsunoda (AlphaTauri-Honda) 1’34″540 Stroll (Aston Martin-Mercedes) 1’34″595 Albon (Williams-Mercedes) 1’34″653 Zhou (Alfa Romeo-Ferrari) 1’34″654 Ocon (Alpine-Renault) 1’34″660 Schumacher (Haas-Ferrari) 1’35″195 Latifi (Williams-Mercedes) 1’35″412