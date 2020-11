F1, frecciata alla Ferrari: "Vettel li smentirà tutti"

Sebastian Vettel smentirà la Ferrari e gli addetti ai lavori: secondo Otmar Szafnauer, team principal della Racing Point, futura Aston Martin, nel 2021 il pilota tedesco dimostrerà al circus di non essere affatto finito come molti invece sostengono.

“Seb ha 33 anni e non dobbiamo dimenticare che a 33 anni le persone o i piloti non hanno superato il massimo della loro capacità di guidare auto di Formula 1, probabilmente sono al loro apice o lo stanno raggiungendo”.

Le ultime due stagioni sono state da incubo per il quattro volte campione del mondo, e in particolare nell’ultima è quasi sempre uscito nettamente sconfitto dal confronto con Charles Leclerc. Vettel nel 2020 non è mai riuscito a raggiungere il podio, centrando al massimo la sesta posizione, mentre il monegasco è arrivato due volte tra i primi tre e due volte al quarto posto.

“Io non credo che Seb abbia dimenticato come guidare velocemente una macchina di F1, è un quattro volte campione del mondo, ha una grande etica del lavoro e porterà con sé l’esperienza di quello che serve per farci diventare una squadra campione del mondo. Non vediamo l’ora di imparare da lui”.

Secondo Szafnauer, è stata la particolare situazione in Ferrari a bloccare mentalmente Vettel: “La F1 è uno sport immensamente mentale e la capacità di guidare veloce arriva per il 99 per cento dalla mente, quindi se riusciremo a metterlo nella giusta condizione mentale, togliendogli la pressione che ha in Ferrari, possiamo riportarlo al livello che sappiamo e di cui è capace. E penso che ci divertiremo alla grande“, ha detto al podcast In the Fast Lane.

OMNISPORT | 11-11-2020 14:56