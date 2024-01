F1, Galliani: "Senza lavori Autodromo Monza rischiamo di perdere GP"

"Importante non solo per la Lombardia, ma per tutto il Paese"

08-01-2024 15:07

“Credo sia importante non solo per Lombardia, ma per tutto il Paese, conservare la Formula 1. Se non facciamo questi lavori, bene e in fretta, rischiamo di perdere la Formula 1. C’è tutto il mondo, Paesi arabi e asiatici soprattutto, che cercano di avere un Gran Premio: noi abbiamo l’autodromo più antico in funzione in Europa, ha più di 100 anni e non possiamo perderlo”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Adriano Galliani a margine dell’avvio dei lavori di ammodernamento dell’Autodromo di Monza.