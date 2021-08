F1, gara farsa in Belgio: vince Max Verstappen, ma non si è corso

Incredibile in Belgio: sul tracciato di Spa Max Verstappen ha vinto una gara che praticamente non si è corsa.

E’ successo qualcosa di unico nella storia della Formula 1: dopo una partenza dietro alla Safety Car, la corsa è stata sospesa per oltre tre ore a causa delle condizioni pessime della pista e per la visibilità ridotta causa maltempo.

Quindi la direzione di gara ha preso la decisione controversa di tornare in pista, tra le proteste di diversi piloti, tra cui lo stesso Lewis Hamilton, ma dopo 2 giri dietro alla Safety Car (necessari per validare il risultato della corsa) le condizioni della pista non sono migliorate, ed è arrivata la bandiera rossa: l’ennesima sospensione, quella definitiva.

L’ordine di arrivo è così uguale alla griglia di partenza stabilita dopo le qualifiche ufficiali del sabato (a parte Perez, schiantatosi nel giro di riscaldamento), i primi dieci piloti si prendono punti, seppur ridotti al 50%. Verstappen conquista così 12,5 punti, e guadagna 5 lunghezze su Lewis Hamilton in classifica generale.

Tra i due rivali c’è George Russell, secondo, che conquista così il primo “podio” in questo modo incredibile. Tra i primi dieci anche la Ferrari, Leclerc è ottavo, Sainz è decimo.

L’ordine di arrivo

Verstappen

Russell

Hamilton

Ricciardo

Vettel

Gasly

Ocon

Leclerc

Latifi

Sainz

Alonso

Bottas

Giovinazzi

Norris

Tsunoda

Schumacher

Mazepin

Stroll

Raikkonen

Perez

OMNISPORT | 29-08-2021 18:57