F1, George Russell: "Alla fine eravamo più veloci delle Ferrari"

01-07-2022 19:50

George Russell non va oltre l’ottavo posto a oltre 8 decimi da Carlos Sainz al termine delle seconde prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, che si corre sulla storica pista di Silverstone.

L’alfiere Mercedes, protagonista di un’ottima prima parte di stagione alla guida della Freccia d’argento considerando le tante difficoltà di Brakley, chiude prendendo la paga da Hamilton, come raramente gli è capitato, rimanendo dietro anche ad altre vetture come per esempio la McLaren di Norris.

Queste le parole di Russell al termine della seconda sessione di prove libere:

“Ho fatto fatica con poca benzina, mentre Hamilton ha fatto un giro pazzesco ed è stato bravissimo. Con molto benzina il mio ritmo è stato nettamente migliore. Rispetto alla McLaren, che aveva molta benzina come noi, eravamo davvero più veloci e alla fine, quando le mescole si sono scaldate a dovere, eravamo più rapidi anche delle Ferrari. La nostra macchina andava meglio giro dopo giro, mentre le loro prestazioni diminuivano. Ci sono dei segnali incoraggianti, ma c’è spazio per migliorare. Ne sono sicuro”.