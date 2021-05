F1, Giovinazzi esulta per il 10° posto

Il decimo posto di Antonio Giovinazzi nel GP di Monaco consente al pilota italiano di portarsi a casa anche un punto: “Sapevo che sorpassare a Monaco sarebbe stato difficile – ha detto il pugliese dopo la gara – ho fatto un bel primo giro, con una bella lotta con Ocon. Poi con i pit stop sono rimasto bloccato dietro di lui, forse l’8° posto sarebbe stato possibile”.

Ora testa alla prossima gara: “Adesso andiamo a Baku, un tracciato che mi piace molto, è un circuito cittadino come questo e quando hai feeling con la macchina riesci a spingere di più, questo conta. Mi sentivo bene sin dalle FP1. Dispiace per Leclerc che qui non ha avuto fortuna. La Ferrari ha fatto passi in avanti, contento per loro e per noi che abbiamo la stessa power unit”.

OMNISPORT | 23-05-2021 21:00