F1, GP Arabia Saudita: rabbia Ferrari: "Verstappen va penalizzato"

Verstappen ha trionfato a Gedda davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz, ma non sono mancate le polemiche. Lo stesso campione del mondo in carica, al termine del GP d’Arabia Saudita, ha stuzzicato il pilota monegasco del Cavallino: “Non è stato semplice chiudere al comando, Leclerc ha anche tentato un trucchetto per farsi passare nell’ultima curva e riprendere subito il DRS ed è stata davvero una lotta dura. L’importante è stato che ho vinto e che abbiamo dato un nuovo inizio alla nostra annata”.

Ferrari, Binotto attacca Verstappen

Pronta la risposta della Ferrari e di Mattia Binotto. Il team principal della Rossa non ha gradito in particolar modo una manovra del pilota olandese e le scelte prese dalla direzione gara: “Il GP di oggi è stato bellissimo e ha visto numerosi episodi – spiega ai microfoni di Sky Sport –. Penso che sia stato anche deciso dagli episodi. Per esempio non so come non sia stato dato l’unsafe release a Max Verstappen durante il pit-stop.

Mi sembrava palese, Carlos Sainz ha dovuto rallentare in uscita per non centrare l’olandese. Ma non solo, va aggiunta anche la non cessione della posizione da parte di Sergio Perez dopo la ripartenza della Safety Car. Tutti questi casi possono decidere l’intera gara”.

GP Arabia Saudita, l’analisi di Binotto

Mattia Binotto prosegue nella sua analisi della gara di Gedda e non manca il rammarico: “Abbiamo visto tanto spettacolo con piloti che hanno guidato davvero bene. Dispiace non avere vinto, ovviamente, ma vogliamo guardare al bicchiere mezzo pieno: sugli 88 punti che avremmo potuto conquistare ne abbiamo messi in cascina 78, davvero un ottimo bottino. Nel complesso direi che chiudiamo un weekend positivo, che mi fa anche ben sperare per le prossime gare, che vivremo su tracciati molto diversi tra loro come Melbourne e Imola.

Abbiamo sfiorato la pole position, messo due piloti sul podio e centrato il giro più veloce. Perdere così nel finale brucia, ma bisogna anche ammettere come la Red Bull sia davvero tanta roba. Peccato perché avevamo allungato a 2 secondi il margine prima della Virtual Safety Car, ma alla ripartenza ci siamo ritrovati Max Verstappen attaccato…”.

