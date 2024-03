F1, Gp Australia: orari italiani, fuso orario, info, dove vederlo in tv e in streaming

Terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Dopo una settimana di pausa, si corre il Gran Premio di Australia sul circuito Albert Park a Melbourne

21-03-2024 11:40

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Dopo una settimana di riposo, le monoposto sono pronte a riaccendere i motori in occasione del Gran Premio d’Australia, valido per il terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Melbourne ospiterà l’evento sul celebre circuito “Albert Park”, promettendo un weekend carico di emozioni e adrenalina. La Ferrari si rimette a caccia della Red Bull che finora ha monopolizzato le prime due gare della stagione con altrettante doppiette firmate da Max Verstappen e Sergio Perez.

Cherles Leclerc vuole rinverdire i fasti del 2022 mentre Carlos Sainz è al rientro dopo l’appendicite che lo ha costretto al forfait a Jeddah sostituito egregiamente da Oliver Bearan. Di seguito, la programmazione televisiva, gli orari col fuso orario in Italia che costringerà gli appassionati a una bella levataccia, i dettagli del circuito e i precedenti.

F1 Gp Australia: il circuito Albert Park di Melbourne, caratteristiche

Testa alla 27esima edizione del Gran Premio d’Australia in Formula 1. L’Albert Park di Melbourne, situato nel cuore della città, è un circuito cittadino che si snoda attraverso il verde di un parco cittadino. Composto da 14 curve, di cui 9 a destra e 5 a sinistra, il circuito misura complessivamente 5.278 metri. Il tracciato ha subito alcune modifiche nel 2021 che l’hanno trasformato in una pista significativamente più veloce rispetto. Particolarmente rilevante è stato l’aggiornamento tra la curva 1 e 2, diventato un punto critico per molti incidenti durante le gare precedenti. Altro elemento distintivo dell’Albert Park è quello di avere ben 4 zone DRS.

Fonte: Virgilio Sport

Record e precedenti Gran Premio Australia

Nel Gran Premio dell’anno scorso sul circuito di Albert Park a Melbourne, è stato Max Verstappen a trionfare alla guida della RedBull. Il pilota olandese non ha solo conquistato la vittoria, ma ha anche stabilito il record assoluto con un tempo di 1’16″732 durante le qualifiche. Il suo compagno di scuderia, Sergio Perez, ha invece segnato il record del giro più veloce con un tempo di 1’20″235. Alle sue spalle, sul podio, ci è finito Fernando Alonso con la Aston Martin beneficiando della penalizzazione inflitta a Carlos Sainz terzo al traguardo ma retrocesso al 12° posto per un contatto proprio con l’asturiano nell’ultima ripartenza. Ancora peggio andò a Leclerc uscito e insabbiato alla prima curva dopo la partenza.

La Ferrari si conferma la scuderia con maggiori vittorie, vantando ben 9 successi, seguita dalla McLaren con 6 vittorie e dalla Mercedes con 4. Tra i piloti, il record di vittorie a Melbourne spetta a Michael Schumacher, che ha tagliato il traguardo per 4 volte.

SEGUI IL GP AUSTRALIA LIVE SU NOW

F1 Gp Australia, dove vedere in tv e streaming prove, qualifica e gara

Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 prenderà ufficialmente il via nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 marzo, con la prima sessione di prove libere. Si riprenderà all’alba per le FP2. Il giorno seguente con orari simili sarà il momento delle FP3 prima delle Qualifiche che inizieranno alle 6 (ora italiana). Domenica, infine, la partenza della gara è programmata alle 5. L’intero weekend sarà disponibile su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. La qualifica e la gara sarà trasmessa in differita e in maniera gratuita su TV8 alle 14.

Il programma del Gp d’Australia (ora italiana)

Venerdì 22 marzo

Prove libere 1: ore 2.30

Prove libere 2: ore 6

Sabato 23 marzo

Prove libere 3: ore 2.30

Qualifiche: ore 6 (differita TV8 ore 10)

Domenica 24 marzo

Gara: ore 5 (differita TV8 ore 14)

SEGUI IL GP AUSTRALIA LIVE SU NOW