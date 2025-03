F1, Hamilton subito team radio di fuoco: "La Ferrari non gira". Leclerc gli è già davanti: "Posso fare meglio"

Durante le prove libere del Gp d'Australia sfogo via radio di Lewis Hamilton sulla difficoltà di girare con la sua Ferrari. Poi l'inglese sottolinea l'emozione di andare in pista con la rossa. Soddisfatto del miglior tempo Leclerc, ottimista anche Fred Vasseur

Non male l’inizio del week end del Gran Premio d’Australia per la Ferrari. A Melbourne nella seconda sessione di prove libere Charles Leclerc ha strappato il miglior tempo battendo le due McLaren di Piastri e Norris con quest’ultimo che aveva firmato le fp1 con il monegasco terzo. Meno veloce è stato Lewis Hamilton che ha chiuso il suo primo giorno nel Mondiale con la rossa al 12° e 5° posto. Qualche problema per l’inglese che si è lamentato nel corso della prima sessione della guidabilità della sua SF-25. Poi nelle dichiarazioni post free practice entrambi i piloti, così come il team principal Vasseur si sono dichiarati contenti del lavoro e delle risposte della monoposto.

Hamilton fatica, lo sfogo via radio

L’avventura di Lewis Hamilton con la Ferrari in un week end del campionato mondiale di F1 è cominciata con un poco lusinghiero 12° posto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia. Come previsto ci sono ancora tante difficoltà per l’inglese che non si trova ancora del tutto a suo agio con la monoposto di Maranello. Nelle fp1 l’ex Mercedes ha avuto diverse difficoltà nel far girare la SF-25. Tanto da sfogarsi via radio col suo ingegnere di pista Xavi Marcos:

“Non riesco a girare la macchina nelle curve”

Un team radio poco confortante così come il tempo realizzato. Hamilton però è nettamente migliorato nella fp2 dove ha chiuso al 5° posto riducendo il gap con il compagno Leclerc e le due McLaren. Lo stesso Lewis aveva detto che ci sarebbero voluta qualche gara per trovare il miglior feeling in generale con la monoposto e il team.

Lewis a fine prove: “Emozione Ferrari”

“È una bella sensazione essere qui con la Ferrari“. Lewis Hamilton mette però da parte l’inizio in salita nelle prove libere nelle dichiarazioni a Melbourne anche se sottolinea: “La macchina era molto diversa dalle mie esperienze precedenti, quindi sono stati necessari alcuni aggiustamenti durante le FP1. È stato fantastico uscire e guidare una Ferrari qui. La macchina sembrava così diversa da qualsiasi altra cosa avessi mai sperimentato arrivando su questa pista”

A Lewis non spaventa il lavoro che ha davanti: “Stiamo lentamente costruendo e diventando un po’ più veloci, un po’ alla volta. La FP2 è andata meglio, stiamo migliorando lentamente e diventando più veloci. La macchina non è brutta, richiede solo uno stile di guida diverso. Sto adattando il mio stile e mi sto divertendo alla guida!”

Leclerc contento dell’inizio del week end

Terzo nelle fp1, davanti a tutti nelle fp1. E’ iniziato davvero bene Gp d’Australia per Leclerc. Il monegasco è apparso in grande forma e voglioso di mettere subito le cose in chiaro sia con gli avversari e soprattutto col suo team mate. Ottime anche le sensazioni avvertite: “Abbiamo fatto un buon lavoro di preparazione perché il feeling con la vettura era buono. Ci sono ovviamente cose che dobbiamo migliorare, come sempre, e non sono ancora molto soddisfatto dell’equilibrio, ma siamo in una posizione decisamente migliore rispetto ai test in Bahrain e dobbiamo ancora trovare la prestazione giusta”.

“È lo stesso per tutti nel paddock. Quelle auto sono piuttosto nuove per tutti e quindi devi spingere per capire esattamente dov’è il limite – ha detto il monegasco – Ma è stato un primo giorno solido, ora dobbiamo vedere come andrà domani quando spingeremo un po’ di più”.

Vasseur soddisfatto ma predica calma

Dopo lo “spavento” dei test in Bahrain, il risultato, soprattutto quello di Leclerc nelle libere conforta la Ferrari sulla bontà del lavoro fatto sulla SF-25. Lo confermano anche le parole ai microfoni di Sky Sport del team principal Fred Vasseur: “Le sensazioni sono piuttosto buone, ma dobbiamo fare attenzione perché Melbourne è una pista speciale e si migliorerà nel corso del weekend. Siamo in buone condizioni sia sul giro secco che nella simulazione gara, ma dobbiamo adattarci alla pista, questa è la grande sfida. Leclerc ha meno pressione rispetto a Lewis, ma i due collaborano bene. La differenza tra soft e medie non è così grande, il grip cambierà: noi siamo andati bene in entrambe le situazioni”.