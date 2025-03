F1, libere GP Australia: Leclerc inizio da sogno davanti alle McLaren. Hamilton fatica ma è 5°, Verstappen arranca

La Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Argentina, prima prova del Mondiale di F1. Seconde e terze le due McLaren, 5° Hamilton, solo 7° Verstappen

La Ferrari c’è, Charles Leclerc anche, Lewis Hamilton non ancora. Questo l’esito delle attesissime prime prove libere del Gran Premio d’Australia prima prova del Mondiale 2025 di Formula 1. Il pilota monegasco ha chiuso davanti a tutti le fp1. Veloce sia sul giro secco che sul passo gara provato nella parte finale. La SF-25 appare solida, consistente e costante. Leclerc ha chiuso davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, quest’ultimo miglior tempo nelle fp1. Inizia con un 5° posto l’avventura di Lewis Hamilton con la Ferrari, il 7 volte campione del mondo è ancora alla ricerca del miglior feeling con la rossa e si vede. Peggio però è andata al campione in carica Max Verstappen 7° con la Red Bull apparsa lontana dal top.

Leclerc parte col piede giusto, Hamilton impara

Charles Leclerc si prende la seconda sessione di prove libere del GP d’Australia. A Melbourne nella primissima prova del Mondiale 2025 il monegasco ha girato con la SF-25 in 1:16.439. La Ferrari numero 16 si è messa dietro le due McLaren di Piastri e Norris comunque sembrate velocissime come da pronostico. Bene anche sul passo gara la rossa. “Solo” 5° Lewis Hamilton che ha migliorato il 12° posto del mattino così come la sua confidenza con la SF-25. Apparsa in netta difficoltà la Red Bull, solo settima con Verstappen e addirittura diciassettesima con Lawson. Antonelli sedicesimo su Mercedes.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Così nelle fp1: Norris davanti a Sainz e Leclerc, Hamilton 12°

Ad aprire le danze del Mondiale 2025, in piena notte in Italia, con la prima sessione di prove libere era stato Lando Norris con la McLaren a svettare in 1:17.252. Al 2° posto una sorprendente Williams con Carlos Sainz. Terzo posto per la prima Ferrari con Charles Leclerc a 2 decimi da Norris che ha preceduto l’altra McLaren di Oscar Piastri.

L’inizio dell’avventura di Lewis Hamilton con la Ferrari è stato in salita, col 12° tempo, a 8 decimi dal miglior tempo di Norris e 6 dal compagno di scuderia. Tanti problemi a far girare la sua SF-25, con lo stesso 7 volte campione del mondo che si è lamentato via radio per non “riuscire a far girare la macchina” in curva. Verstappen quinto davanti all’altra Williams di Albon. L’esordio assoluto di Andrea Kimi Antonelli lo ha visto 14° con la Mercedes.

Bearman a muro nelle fp1 distrugge la Haas

Tanti rookie in pista, ben 6 in tutto tra esordienti assoluti e non. Ed è subito arrivato il primo grosso incidente della stagione. Protagonista suo malgrado Oliver Bearman. Il pilota inglese nella prima sessione di libere del GP d’Australia ha perso il controllo della sua Haas dopo un’escursione sulla ghiaia ed è finito contro le barriere alla curva 10 distruggendo il lato sinistro della sua monoposto. Il prodotto del vivaio della Ferrari è uscito incolume dall’abitacolo e si è scusato via radio con il team.

Gp Australia, classifica tempi libere 2

Pos. Pilota Team Tempo 1 C. Leclerc Ferrari 2 O. Piastri McLaren +00″124 3 L. Norris McLaren +00″141 4 Y. Tsunoda Racing Bulls +00″345 5 L. Hamilton Ferrari +00″420 6 I. Hadjar Racing Bulls +00″580 7 M. Verstappen Red Bull +00″624 8 N. Hulkenberg Kick Sauber +00″722 9 L. Stroll Aston Martin +00″840 10 G. Russell Mercedes +00″843 11 A. Albon Williams +00″863 12 C. Sainz Williams +00″863 13 F. Alonso Aston Martin +00″891 14 J. Doohan Alpine +00″955 15 P. Gasly Alpine +01″054 16 K. Antonelli Mercedes +01″195 17 L. Lawson Red Bull +01″201 18 G. Bortoleto Kick Sauber +01″408 19 E. Ocon Haas +01″595 20 O. Bearman Haas dns

Gp Australia, classifica tempi libere 1