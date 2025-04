F1, Gp Bahrain: Antonelli e Russell penalizzati, sorride Leclerc in prima fila. La nuova griglia di partenza

La griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain viena stravolta dalla penalizzazione di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, Leclerc sale al 2° posto partirà in prima fila al fianco di Piastri. Antonelli diventa 5°

Ancora una volta la scure delle verifiche si abbatte sulla Formula 1. Entrambi i piloti della Mercedes sono stati penalizzati. George Russell e Andrea Kimi Antonelli sono stati arretrati di una posizione rispetto alle qualifiche sullo schieramento del Gran Premio del Bahrain. La loro colpa? Essere scattati prima del via degli stewards dopo la bandiera rossa causata dall’incidente di Ocon in Q2. Cambia quindi la griglia di partenza con la Ferrari di Charles Leclerc che passa in prima fila al fianco di Oscar Piastri.

Antonelli e Russell penalizzati: il motivo, Leclerc ringrazia

I due piloti della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli e George Russell, rispettivamente quarto e secondo dopo le qualifiche del Sakhir, sono stati penalizzati di una posizione in griglia per essere scattati prima del via dei commissari dopo la bandiera rossa causata dall’incidente a muro della Haas di Esteban Ocon nel corso del Q2.

Per effetto delle penalizzazioni di una posizione di Antonelli e Russell guadagna una posizione Leclerc che partirà in prima fila, secondo al fianco di Piastri, ma anche Gasly che sale in seconda fila, quarto. Russell scende al 3° posto e Antonelli diventa 5°. Non cambiano le posizioni di Verstappen che resta 7° e Hamilton nono dopo una deludente qualifica.

Nuova griglia di partenza GP Bahrain

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:29.841

McLaren 2. Charles Leclerc 1:30.175

Ferrari 2ª fila 3. George Russell* 1:30.009

Mercedes 4. Pierre Gasly 1:30.216

Alpine 3ª fila 5. Kimi Antonelli* 1:30.213

Mercedes 6. Lando Norris 1:30.267

McLaren 4ª fila 7. Max Verstappen 1:30.423

Red Bull 8. Carlos Sainz 1:30.680

Williams 5ª fila 9. Lewis Hamilton 1:30.772

Ferrari 10. Yuki Tsunoda 1:31.303

Red Bull 6ª fila 11. Jack Doohan 1:31.245

Alpine 12. Isack Hadjar 1:31.271

Racing Bulls 7ª fila 13. Fernando Alonso 1:31.886

Aston Martin 14. Esteban Ocon s.t.

Haas 8ª fila 15. Alexander Albon 1:32.040

Williams 16. Nico Hülkenberg 1:32.067

Kick Sauber 9ª fila 17. Liam Lawson 1:32.165

Racing Bulls 18. Gabriel Bortoleto 1:32.186

Kick Sauber 10ª fila 19. Lance Stroll 1:32.283

Aston Martin 20. Oliver Bearman 1:32.373

Haas

*Russell e Antonelli penalizzati di una posizione