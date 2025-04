F1, Hamilton non si dà pace: "Mi dispiace", il team radio dopo la pessima qualifica in Bahrain apre la crisi

Tutta l'impotenza di Lewis Hamilton in questo momento sulla Ferrari si può ascoltare nel team radio che il campione inglese ha rilasciato appena finite le qualifiche de Gp del Bahrain al 9° posto

La voce triste, il tono sconsolato. Parole di chi sa di aver deluso. Così Lewis Hamilton dispiaciuto per la pessima qualifica nel Gran Premio del Bahrain. Partirà solamente nono il 7 volte campione del mondo. Un risultato che fa a cazzotti con il terzo posto conquistato dal compagno di scuderia Charles Leclerc con la stessa monoposto ma soprattutto con le aspettative risposte da tutta la Ferrari in lui. Ed è per questo che il team radio del baronetto inglese stride tantissimo con le immagini del suo arrivo trionfale solo un paio di mesi fa a Maranello.

Hamilton pessimo in qualifica, è crisi

In una qualifica di alti e bassi anche all’interno dello stesso team Lewis Hamilton è sprofondato. Nono tempo per il campione inglese. Che non ha quasi mai trovato il passo a parte qualche illusorio guizzo con le gomme nuove tra Q1 e Q2 ma senza mai convincere sul serio. Già nelle prove libere. Il tutto a differenza di Charles Leclerc che l’ha messa in terza posizione questa SF-25 che sembra davvero un rebus per l’ex Mercedes. Addirittura dietro la Williams di Sainz a cui ha tolto il posto sulla rossa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Eppure non è così lontano il tempo, un mesetto fa, in cui Hamilton faceva la pole e poi vinceva a mani basse la Sprint del Gran Premio della Cina. Da lì in poi il baratro che si è acuito gara per gara, dapprima in Giappone ora in Bahrain. E Lewis non sembra saperne uscire, anche negli atteggiamenti e nelle parole sembra sconsolato.

Team Radio, Hamilton chiede scusa: “Mi dispiace”

Tutta l’impotenza di Lewis Hamilton in questo momento sulla Ferrari si può ascoltare nel team radio che il campione inglese ha rilasciato appena finite le qualifiche parlando con il suo ingegnere di pista Riccardo Adami con cui nel recente passato ha avuto anche qualche battibecco. Stavolta è tempo del dispiacere, del pentimento. E Lewis si rivolge ad Adami chiamandolo “amico” prima di chiedere “scusa” per la qualifica. Concetto ribadito poi nelle interviste.