F1, il Gran Premio del Beglio in diretta live

In top ten anche l’altra Ferrari guidata da Carlos Sainz: il pilota spagnolo, sfruttando l’erroraccio di Sergio Perez (8° in qualifica) che è finito a muro durante le prove libere pre-gara negandosi la possibilità di partecipare al GP, sale in decima piazza in griglia.14:51

Nelle qualifiche di sabato, la pole position è stata conquistata da Max Verstappen della Red Bull che scatterà davanti al sorprendente George Russell alla guida della Williams. In seconda fila, la Mercedes di Lewis Hamilton che precede la McLaren di Daniel Ricciardo mentre l'Aston Martin guidata da Sebastian Vettel partirà dalla quinta casella, davanti al pilota Alpha Tauri Pierre Gasly che precede a sua volta il ferrarista Charles Leclerc.14:46

PRE GARA

Il meteo sarà la variabile impazzita del Gran Premio del Belgio che si corre sulla mitica pista di Spa – Franchorchamps. Ne sa qualcosa George Russell autore in qualifica dell’impresa di conquistare la prima fila con la Williams appena dietro la pole position di Max Verstappen con la Red Bull. Terzo tempo per Lewis Hamilton (Mercedes) che continuerà il duello con l’olandese per il titolo.

Male le Ferrari: Leclerc 10° e Sainz 12° in griglia con una posizione guadagnata da entrambi grazie alla penalità inflitta a Bottas. Quarto Ricciardo (McLaren) davanti a un buon Vettel (Aston Martin) davanti alla Alpha Tauri di Gasly. Solo 7° Perez fresco di rinnovo con la Red Bull ed Ocon reduce dal successo in Ungheria. Nona la McLaren di Norris autore di uno spettacolare incidente in Q3.

Gran Premio del Belgio F1: griglia di partenza

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2 George Russell (Ing/Williams)

SECONDA FILA

3 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

4 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

TERZA FILA

5 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

6 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

QUARTA FILA

7 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

8 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

QUINTA FILA

9 Lando Norris (Ing/McLaren)

10 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

SESTA FILA

11 Nicholas Latifi (Can/Williams)

12 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

SETTIMA FILA

13 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) *penalizzato di 5 posizioni

14 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

OTTAVA FILA

15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

NONA FILA

17 Mick Schumacher (Ger/Haas)

18 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

20 Lance Stroll (Can/Aston Martin) *penalizzato di 5 posizioni

Fonte: Ansa