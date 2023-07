F1 GP Belgio: orari e dove vederlo in diretta tv e streaming su Sky e TV8

La guida al Gran Premio del Belgio tredicesimo appuntamento del Mondiale di F1 2023 che si corre sulla pista di Spa Francorchamps. Panoramica, caratteristiche del circuito, orari italiani e come seguire la gara in tv e streaming, anche in chiaro

28-07-2023 08:00

L’ultima fatica prima di staccare la spina, almeno per un po’. Il circus della F1 torna in pista per l’ultima gara di luglio che chiude anche la prima parte di stagione. La tredicesima tappa (11sima gara effettiva con la non disputa del week end di Imola) del Mondiale 2023 di Formula 1 si corre nella mitica pista di Spa Francorchamps, una delle gare più storiche e tradizionali, il Gran Premio del Belgio.

Dopo l’Ungheria arriva un altro back-to-back in quella che molti considerano l’università della F1. Spa è pronta ad accogliere il dominatore Max Verstappen, imprendibile sulla sua Red Bull, a caccia dell’ottava vittoria di fila e di un altro colpo definitivo su un Mondiale già vinto. Le solite speranze Ferrari riposte in Charles Leclerc e Carlos Sainz “annacquate” nel vero senso della parola, non solo dagli ultimi risultati ma anche dalle condizioni meteo che prevedono pioggia in un fine settimana che contempla anche la Sprint Race al sabato. E allora vediamo nel dettaglio dove vedere il GP del Belgio in tv e in streaming, gli orari delle sessioni di prove e qualifiche, la SR e il programma in tv.

F1 GP Belgio: Verstappen corre da solo

“Alla fine vince sempre lui” dicevano gli avversari di un imbattibile Totò al Giro d’Italia, tra questi anche Coppi e Bartali. Non ha fatto un patto col diavolo Max Verstappen ma di fatti c’è sempre e solo un favorito, un dominatore, c’è quasi solo ed esclusivamente un vincitore. L’olandese voltante arriva anche in terra belga come logico e forse unico pretendente alla vittoria.

Max sta riscrivendo diversi record e in Belgio va a caccia dell’ottavo successo di fila. Difficile pensare e credere che la McLaren sorprendente di queste ultime due gare a podio due volte di fila con Norris, o la Mercedes pimpante con la pole di Hamilton in Ungheria, possano davvero impensierire Verstappen.

Ferrari in Belgio col morale a terra e con la novità Ioverno

Ferrari a Spa per rialzare la testa. Un’illusione e poi due terribili mazzate. Così la Ferrari si presenta al giro di boa di una delle stagioni più deludenti degli ultimi anni, al pari forse del 2020. I progressi di Barcellona, Canada e soprattutto Austria si sono persi per strada nel trasferimento prima in Inghilterra e poi in Ungheria. L’enigmatica SF-23 è tornata ad andare in crisi con le gomme, col vento, con le curve lente e quelle veloci, insomma un mezzo disastro culminato con piazzamenti risibili nelle ultime slot della zona punti per i sempre più impotenti Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Vasseur chiede tempo, tirando in ballo il suo illustre predecessore connazionale Jean Todt che dovette penare diversi anni prima di vincere con Schumacher. Ma intanto continua la sua opera di rimodulazione del team. Da Spa non c’è più al muretto Laurent Makies promesso sposo AlphaTauri dove sarà team principal. Al suo posto un veterano del Cavallino rampante come Diego Ioverno che diventa il nuovo direttore sportivo ed acquisisce tutte le deleghe anche con il compito di tenere i rapporti sportivi con la Fia.

Gp Belgio: torna la Sprint Race, incognita meteo

Spa sarà l’ultima gara prima della sosta estiva. Si tornerà in pista dopo 4 settimana di “vacanze” in Olanda a fine agosto. In Belgio torna la Sprint Race, sarà la terza stagionale, peraltro per la prima volta nelle Ardenne dall’introduzione di questa novità. Finora le SR ha visto sempre la vittoria delle Red Bull: a Baku a vincere è stato Sergio Perez poi persosi dopo quel week end magico; mentre in Austria a vincere la Sprint Race è stato Max Verstappen con Carlos Sainz a podio.

Meteo incerto, rischio pioggia sabato. Le previsioni meteorologiche per il week end a Spa non promettono nulla di buono. Come spesso accade le Ardenne sono bizzarre per il meteo e in questo fine settimana è previsto cielo nuvoloso e piogge sparse, specie al sabato. Quindi il rischio di una Sprint Race bagnata è più che concreto.

Mitico Spa, le caratteristiche del circuito

Il circuito di Spa è una delle piste storiche del Mondiale di F1. Si trova nelle vicinanze di Francorchamps, una cittadina della municipalità di Stavelot ai confini con la municipalità di Spa, nelle Ardenne. Viene spesso indicato come “l’università della Formula 1” al pari di quello che Assen in Olanda rappresenta per la MotoGP. Alcune curve sono mitiche per il mondo del motorsport: a cominciare dalla Eau Rouge-Raidillon e poi Stavelot, Malmedy e Blanchimont.

GP Belgio: orari e dove vederlo in tv e streaming

Il week end del Gran Premio del Belgio come detto prevede la Sprint Race. Quindi programma diversificato: una sessione di prove libere venerdì mattina, alle 13.30 fino alle 14.30 e poi subito a fare sul serio con le qualifiche per la gara alle 17. Quindi al sabato mattina alle 12 la Sprint Shootout, una sorta di qualifica ridotta per definire la griglia di partenza della Sprint Race che prenderà il via alle 16.30. Domenica la gara invece prenderà il via alle 15.

Tutto il fine settimana del GP sarà trasmesso come di consueto su Sky Sport, in particolare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Streaming su Now e SkyGo, mentre la programmazione in chiaro prevede su TV8 la differitadi qualifiche e gara. Questo il riepilogo degli orari e la copertura televisiva:

GP Belgio in diretta su Sky

Venerdì 28 luglio

Prove Libere 1: ore 13:30 – 14:30

Qualifiche: ore 17:00 – 18:00

Sprint Shootout: ore 12:00 – 12:44

Sprint Race: ore 16:30 – 17:30

Gara: ore 15:00

Gp Belgio in differita su Tv8

Venerdì 28 luglio

Qualifiche: ore 22:00

Shootout Sprint: ore 19:00

Sprint Race: ore 20:00

Gara: ore 18:00

Inoltre ricordiamo anche la nostra diretta testuale, delle qualifiche e della gara con piena copertura minuto per minuto e giro per giro (raggiungibile dalla home page e dalla categoria F1).