Il Circus della F1 si sta spostando verso San Paolo, in Brasile, dove questo weekend andrà in scena il penultimo appuntamento del Mondiale 2022 sulla lista di Interlagos, una delle più belle di tutta la stagione.

Previsto brutto tempo in Brasile, con le piogge che potrebbero arrivare a rovinare il weekend nel quale si disputerà l’ultima sprint race dell’anno. Parlando di Ferrari, nel weekend successivo, dunque ad Abu Dhabi, il giovane pilota Robert Shwartzman, ora collaudatore, avrà la possibilità di testarsi nel corso delle prove libere.

F1, rischio maltempo a Interlagos: GP a rischio

A rendere complicato questo appuntamento brasiliano non sono solamente le forti tensioni politiche interne seguite alla vittoria delle elezioni da parte di Luiz Inacio Lula da Silva nei confronti del presidente uscente Jair Bolsonaro.

Quello che sarà davvero difficile da affrontare sarà il tempo, in questo periodo molto incerto in Brasile. Il sito Weather.com prevede attualmente un weekend di pioggia tutti e tre i giorni, con probabilità minori la domenica sera, quando dovrebbe corrersi la corsa.

Rischio di pioggia anche sulla Sprint Race che si correrà al sabato, e sarebbe la prima volta sul bagnato per la mini-corsa di 100Km.

Ad Interlagos anche l’ultima Sprint Race della stagione

Dopo Imola in Italia e il Red Bull Ring in Austria, il GP del Brasile ospiterà l’ultima Sprint Race della stagione, la mini-corsa di 100 Km che decide la griglia di partenza della gara di domenica. La griglia della Sprint Race invece viene decisa dalle qualifiche del venerdì.

Questa potrebbe essere una grande occasione per la Ferrari per due motivi. Prima di tutto la Rossa ha dimostrato di andare forte in qualifica e potrebbe dunque avere l’occasione di partire davanti a tutti nella Sprint (9 pole position per Charles Leclerc e 3 per Carlos Sainz, 12 su 20 gare).

Inoltre, Interlagos è una pista nella quale partire davanti è decisivo, e dunque questo potrebbe rappresentare un enorme vantaggio per il Cavallino Rampante.

Ferrari, le parole di Robert Shwartzman: “Entrare in F1 è molto dura”

Parlando della Ferrari, che arriva in Brasile col morale molto basso dopo le ultime gare parecchio sotto tono, si registrano le parole del giovane Robert Shwartzman, 19enne di origine israeliana e al momento collaudatore del Cavallino Rampante.

Come scrive Tuttosport, il ragazzo avrà l’occasione di disputare le prove libere in occasione dell’ultimo GP della stagione ad Abu Dhabi. Shwartzman commenta però, a Motorsportweek.com, la difficoltà per i giovani di entrare nel Circus della F1:

“Cosa capiterà[in futuro]non lo so ancora tuttavia è davvero complicato e impegnativo entrare in Formula 1 .Ho sempre spinto e lavorato davvero duro, non era importante cosa ci fosse in giro, con il sogno o l’obiettivo di arrivare in Formula 1, domandandomi se ci fossero degli spiragli per arrivare a fare l’esordio, tuttavia a questo punto credo di poter ipotizzare che non ci saranno possibilità”.

“Questo è certamente davvero triste per me, dato che l’impegno non è stato indifferente e sono andato avanti a concentrarmi e a sperarci, ma alla fine non si è concretizzata una chance in F1 per varie ragioni. L’aspetto nel quale sarei potuto migliorare, poteva essere portare dei risultati più soddisfacenti nelle stagioni in cui ho partecipato alla F2 e questo probabilmente mi avrebbe dato una prospettiva maggiore per entrare in F1. Ci sono degli aspetti positivi da prendere in considerazione, cominciando dal fatto che sono maturato di più, ho imparato di più, so come gestirmi e lavorare al meglio con gli ingegneri. In ogni caso, per la mia carriera, non importa dove sarò, è stata comunque una fase importante della mia vita”.