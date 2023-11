F1 Gp del Brasile Ferrari: Leclerc e Sainz sono già preoccupati mentre Vigna vede dei miglioramenti

La Ferrari si prepara al Gp del Brasile sulla pista di Interlagos: i due piloti, Leclerc e Sainz, sono preoccupati per il passo gara mentre l’amministratore delegato Vigna vede dei segnali di miglioramento

Il circus della Formula 1 si sposta sul circuito di Interlagos in Brasile. Sono gli ultimi scampoli di una stagione che ha visto Verstappen come dominatore assoluto a bordo di una Red Bull che sembra non avere nessun punto debole. Ma sono anche le ultime occasioni “per tutti gli altri” di cercare di lasciare il segno sulla stagione 2023.

Leclerc non si accontenta di una pole

La Ferrari ci vuole provare, non solo per dare qualche soddisfazione ai suoi tifosi ma soprattutto per rilanciarsi verso la prossima stagione e partire già con le marce alte. Charles Leclerc però cerca ancora gloria ma c’è già qualche accenno di preoccupazione.

Al momento non abbiamo la macchina per trasformare la pole-position in risultati importanti in gara, è ovvio che preferirei vincere piuttosto che fare un’altra pole. E’ difficile fare previsioni in questo momento soprattutto nei weekend con la Sprint come questo. Se commetti un errore con l’assetto nelle libere, non puoi più recuperare.

Sainz punta al secondo posto tra i costruttori

Bisogna provare ad animare il finale di stagione, in casa Ferrari c’è voglia di chiudere in maniera positiva dopo un campionato che è stato piuttosto deludente e che ha offerto davvero pochi spunti per sorridere. Anche Carlos Sainz lamenta un passo gara non convincente ma si pone come obiettivo la classifica costruttori.

La Mercedes ha un piccolo vantaggio per il secondo posto però noi stiamo riuscendo a mettere pressione, se non commettiamo errori possiamo chiudere davanti a loro. Il passo gara? In questo momento sembra essere il nostro punto debole, andiamo sicuramente meglio in qualifica. Ma ci stiamo impegnando per migliorare in questo finale di stagione e per il prossimo anno.

Vigna: “Vedo segnali di miglioramento”.

L’amministratore delegato della casa di Maranello, Benedetto Vigna, ha parlato con i giornalisti a margine della presentazione dei risultati del terzo semestre delle Ferrari. C’è grande attenzione e curiosità per il modello elettrico del Cavallino Rampante ma ovviamente le domande hanno toccato anche l’aspetto sportivo: “Abbiamo iniziato il campionato di F1 con un livello di competitività inferiore alle nostre aspettative. In alcune gare come nel Gp di Spa, abbiamo visto dei segnali di miglioramento e vogliamo continuare a migliorare. Lavoriamo giorno e notte con questo obiettivo”.

