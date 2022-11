F1, GP di Abu Dhabi: tutti gli orari e dove vederlo in TV e streaming su Sky e TV8

18-11-2022 08:33

Ultimo appuntamento con il Mondiale di F1. Si corre ad Abu Dhabi. Già assegnati tutti i titoli, si corre per la seconda piazza, sia per quanto riguarda la classifica piloti che per quella costruttori.

F1, GP di Abu Dhabi: vietato sbagliare per Ferrari e Leclerc

Nelle ultime settimane, la Ferrari ha deluso. Alle prese con tante voci di corridoio, legate al futuro di Mattia Binotto, il Cavallino deve concentrarsi sul GP di Abu Dhabi. In palio c’è tanto, tantissimo per la Ferrari. Charles Leclerc vuole tenersi la seconda posizione in classifica, alle spalle del Campione del Mondo Max Verstappen. Al momento è una gara sprint con Sergio Perez (entrambi a quota 290 punti ma con il monegasco con più vittorie).

La Ferrari, invece, non vuole perdere il secondo posto nella classifica costruttori. La Mercedes, protagonista assoluta in Brasile, è ora a soli 19 punti di distacco dalla Rossa. Servirà un’ultima grande prova ad Abu Dhabi per non rischiare di scivolare al terzo posto. Ovviamente, attenzione a Max Verstappen che vorrà chiudere la stagione con l’ennesimo successo. Da ricordare che sarà l’ultima gara della carriera in F1 per Sebastian Vettel.

F1, GP di Abu Dhabi: le caratteristiche del circuito

Il GP di Abu Dhabi si corre sul circuito di Yas Marina dal 2009. Ad oggi, Lewis Hamilton è il pilota con più vittorie: cinque. Le ultime due edizioni sono state vinte da Max Verstappen. Curiosamente la Ferrari non ha mai vinto il GP di Abu Dhabi.

Il circuito misura esattamente 5.281 chilometri e conta 16 curve totali. Ci sono due punti per l’utilizzo del DRS, entrambi sui due lunghi rettilinei del circuito. A Yas Marina, si gira con tanto carico e c’è grande sollecitazione per motore, cambio e freni.

F1, GP di Abu Dhabi: gli orari e dove vederlo in tv

Gli orari sono tutti a partire dalla tarda mattinata per quanto riguarda il Gran Premio di Abu Dhabi. Si parte il venerdì con le Libere 1 alle 11:00 e le Libere 2 alle 14:00. Il sabato Libere 3 alle 1ì:30 e Qualifiche fissate per le 15:00. La gara è in programma domenica alle 14:00. Tutto in diretta su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Now Tv e Sky Go. Il GP di Abu Dhabi sarà in differita, in chiaro, su Tv 8.

Orari Sky

Venerdì 18 novembre

Libere 1 ore 11.00

Libere 2 ore 14:00

Sabato 19 novembre

Libere 3 ore 11:30

Qualifiche ore 15:00

Domenica 20 novembre

Gara ore 14.00

Orari Tv 8

Sabato 19 novembre

Qualifiche ore 18.30 (differita)

Domenica 20 novembre

Gara ore 18.30 (differita)