14-11-2022 09:04

Manca una sola gara per concludere il Mondiale di F1 edizione 2022. Domenica si corre il GP di Abu Dhabi. Per la Ferrari c’è tanto in gioco: secondo posto classifica piloti e secondo posto classifica costruttori.

GP Abu Dhabi, la Ferrari teme il sorpasso della Mercedes

Al termine del GP del Brasile, dominato dalle Mercedes, la Ferrari si è subito resa conto di come il secondo posto nella classifica costruttori sia ora a forte rischio. Ad una gara dal termine, il vantaggio sulla Mercedes è di soli 19 punti (524 per la Rossa, 505 per le Frecce d’Argento).

Di fatto, il Cavallino non può commettere errori ad Abu Dhabi se vuole mantenere la seconda piazza (ovvero la certificazione di essere stata la scuderia rivale per eccellenza dell’inarrivabile Red Bull). Il lavoro di squadra tra Charles Leclerc e Carlos Sainz sarà fondamentale per non farsi superare dalla scuderia rivale.

F1, Leclerc vuole il titolo di vice Campione del Mondo

Charles Leclerc ha chiesto, invano, di essere aiutato nei giri finali del GP del Brasile. Voleva conquistare più punti per tener lontano il più possibile Checo Perez dalla sua seconda posizione in classifica piloti.

Ora i due piloti sono entrambi a quota 290 punti ma, avendo vinto più GP, il monegasco è attualmente ancora titolare del secondo posto. Per non farsi superare dal messicano della Red Bull, dovrà per forza arrivare prima del messicano al traguardo del GP di Abu Dhabi. Una curiosità: la Ferrari non ha mai vinto sul circuito di Yas Marina.

F1, Ferrari in crisi, non vince più dal GP d’Austria

L’ultima vittoria della Rossa in questo Mondiale risale allo scorso 10 luglio quando Charles Leclerc ha vinto il GP d’Austria. Da lì in poi tante difficoltà per la scuderia che ha dovuto assistere anche al prepotente ritorno della Mercedes, confermato dal primo successo in carriera di George Russell al GP del Brasile.

Riuscire a chiudere al meglio nell’ultima tappa del Mondiale porterebbe il giusto entusiasmo per affrontare al meglio il nuovo campionato. Dopo un grande inizio, la Rossa ha perso di brillantezza nel corso della stagione. Ora deve difendere il secondo posto (sia piloti che costruttori) per dare un segnale forte a sé stessa e a tutti i rivali, Mercedes in primis.