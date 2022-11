F1, Russell: "La vittoria è una sensazione fantastica"

13-11-2022 21:16

Alla 21° e penultima gara del Mondiale 2022, è arrivata la prima vittoria in carriera in Formula 1 per George Russell. Il giovane pilota inglese ha ottenuto in Brasile il successo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Queste le sue parole dopo la corsa: “Sensazione fantastica. Enorme ringraziamento al team per aver reso tutto questo possibile. Questa stagione è stata un’altalena di emozioni e anche questa gara”.

“Oggi è stata dura. Mi sono sentito in controllo, ma Lewis era davvero super veloce. Dopo la Safety Car pensavo sarebbe stata una conclusione di gara difficile. Ho sentito molto la pressione, ma sono contento di aver portato a casa la vittoria – ha aggiunto Russell -. Nel giro di rientro mi sono venuti in mente i ricordi della mia carriera. Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno dato questa opportunità, sono fiero”.