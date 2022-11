GP Brasile, Binotto: "Ferrari già concentrata al 2023"

12-11-2022 22:46

“Abbiamo cancellato gli spettri del Gran Premio del Messico, in cui abbiamo anche avuto problemi di power unit. Questa Sprint Race è stata un vero e proprio antipasto della gare di domani in cui strategie e degrado delle gomme faranno la differenza. Penso che assisteremo a una bella battaglia, mi aspettavo la Mercedes molto forte”.

Così Mattia Binotto, al termine della sprint race a Interlagos e in vista degli ultimi due gp della stagione. Pur non essendo presente sul circuito, il team principal della Ferrari è stato intervistato da Sky Sport: “Rispetto a chi ha continuato a sviluppare la monoposto fino a questo momento, noi abbiamo interrotto già da un po’ gli upgrade, concentrandoci sul 2023.Vogliamo essere pronti e credo che l’anno prossimo ci saranno tante macchine che potranno vincere le gare. Per questa stagione vogliamo arrivare in seconda posizione nella classifica piloti e costruttori”.