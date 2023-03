Terza tappa del Mondiale F1 2023: date e orari di prove, qualifiche e gara del Gran Premio di Australia. Chi trasmette in TV e in streaming

30-03-2023 20:40

Terza tappa del Mondiale di Formula 1 2023. L’appuntamento di questo weekend è con l’Australia, dall’altra parte del mondo. Si riparte dal testa a testa in casa Red Bull tra Max Verstappen e Sergio Perez, rispettivamente a 44 e 43 punti dopo le uscite in Bahrain e Arabia Saudita.

F1, GP di Australia: verso la lotta tra le due Red Bull

Tra i temi caldi del GP che si correrà in Australia, destinato a chiudere la parentesi extra-europea, ci sono, al di là di chi taglierà per primo il traguardo tra le due Red Bull, issandosi sul trono della classifica piloti, le risposte che sono tenute a fornire Ferrari da un lato e Mercedes dall’altro, rivali accreditati come le più pericolose, ma nel frattempo avvicinate dalla Aston Martin.

Scuotono Maranello gli avvicendamenti interni alla Scuderia e le voci che vorrebbero Charles Leclerc svestire la tuta rossa, magari sostituito da Lewis Hamilton: se il passo-gara è il punto debole della Casa italiana, la Mercedes è in procinto di stravolgere un progetto rischioso che ha evaporato i miglioramenti di fine 2022 e vede alcune identiche componenti funzionare sulla Aston Martin.

F1, GP di Australia, le caratteristiche del circuito

Il circuito di Albert Park è lungo 5.278 km ed è composto da 14 curve, è stato riasfaltato nel 2022 e misura 5.4 km: nell’aggregato sono stati inseriti alcuni elementi metallici a migliorare l’aderenza degli pneumatici: essendo un asfalto più liscio della media, la massima aderenza è conseguita solo dopo diverse sessioni di prove.

Il giro di pista più veloce registrato è stato di 1 minuto, 20 secondi e 260 millesimi: l’ha firmato nell’ultima edizione il vincitore Charles Leclerc alla guida della Ferrari F1-75: in teoria quest’anno, stante le condizioni imposte da vento e temperature elevate, si potrebbero raggiungere punte di 340 km/h.

F1, GP di Australia: gli orari e dove vederlo in TV

Per quanto concerne il Gran Premio di Australia si parte il venerdì con le Libere 1 alle 03:30 e le Libere 2 alle 07:00. Il sabato Libere 3 alle 03:30 e Qualifiche fissate per le 07:00, sinora sono ancora le Red Bull protagoniste sul giro secco. La gara è in programma domenica alle 07:00, poi stante l’annullamento della Cina ci sarà la pausa. Tutto in diretta su Sky Sport Formula 1 (207).

Venerdì 31 marzo



Libere 1 ore 03:30

Libere 2 ore 07:00

Sabato 1 aprile



Libere 3 ore 03:30

Qualifiche ore 07:00

Domenica 2 aprile marzo

Gara ore 07.00

Le qualifiche e la gara sono trasmesse in differita anche su Tv8: guarda la GUIDA TV per conoscere gli orari precisi.