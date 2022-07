F1, GP di Francia: Leclerc in pole, Sainz parte penultimo

23-07-2022 17:19

Nelle qualifiche del Gran Premio di Francia Charles Leclerc ha conquistato l’ennesima pole position stagionale con 304 e 463 millesimi di vantaggio sulle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Carlos Sainz, nono, non ha completato un giro valido nella Q3 perché partirà dal fondo della grigia, in diciannovesima posizione, per la sostituzione della quarta power unit dell’anno.

Nella Q1 si piazzano nell’ordine Leclerc, Verstappen, Sainz e Perez, quinto è Norris davanti a Kevin Magnussen, quest’ultimo, esattamente come Sainz, partirà dal fondo della griglia con la sua Haas per aver sostituito la quarta power unit stagonale. Restano fuori Pierre Gasly, sedicesimo con l’AlphaTauri, Lance Stroll, diciassettesimo con l’Aston Martin, Guanyu Zhou, diciottesimo con l’Alfa Romeo, Mick Schumacher, diciannovesimo con la seconda Haas, e Nicholas Latifi, ventesimo con la Williams.

Nella Q2 Sainz, che deve giocarsi il penultimo posto in griglia con Magnussen, azzecca un giro strepitoso precedendo di 135 millesimi Leclerc e oltre 9 decimi su tutti gli altri, primo fra tutti le Red Bull, ma il danese è ottavo e costringe lo spagnolo a scendere in pista anche nella Q3. Restano fuori Daniel Ricciardo, undicesimo con la McLaren, Esteban Ocon, dodicesimo con la Alpine, Valtteri Bottas, tredicesimo con l’Alfa Romeo, Sebastian Vettel, quattordicesimo con l’Aston Martin, e Alexander Albon, quindicesimo con la Williams. Tutt questi piloti però, e quelli eliminati nella Q1, guadagneranno due posizioni in griglia per le retrocessioni di Sainz e Magnussen.

Sainz scende in pista nella Q3 solo per dare la scia a Leclerc mentre Magnussen non esce dai box quindi sarà lui a partire ultimo dietro a Sainz. Leclerc conquista la sedicesima pole position della carriera, la settima di quest’anno, tante quante quelle del 2019. Quarta ma staccata di ben 893 millesimi la Mercedes di Lewis Hamilton, quinto Lando Norris, bravissimo con la McLaren, sesto George Russell con l’altra Mercedes, settimo Fernando Alonso con la Alpine e ottavo un grande Yuki Tsunoda con l’AlphaTauri.