22-07-2022 15:42

Il weekend del Gran Premio di Francia si è aperto come si era chiuso il precedente ovvero nel segno della Ferrari e di Charles Leclerc.

F1, testa a testa tra Leclerc e Verstappen

Il monegasco, infatti, ha fatto registrare il miglior tempo al termine delle prime prove libere sul circuito di Le Castellet in 1:33.930, 91 millesimi più veloce di un Max Verstappen che ha dimostrato di essere in scia al primo rivale per il titolo iridato nonostante le numerose prove di assetto fatte dalla Red Bull nel corso della sessione.

La scuderia austriaca, nel tentativo di trovare il setup più performante, ha fatto girare l’olandese con il vecchio fondo e Sergio Perez (6° tempo) con il nuovo prototipo: solo da domani si capirà per quale dei due avranno optato in casa Red Bull.

F1, decisa la prima penalità per Sainz

La Ferrari, nel frattempo, si è preoccupata poco degli esprimenti fatti dai rivali avendo il proprio lavoro da fare per capire come gestire al meglio i pneumatici, quest’ultimi vero e proprio tallone d’Achille della Rossa nelle ultime uscite al Paul Ricard.

Intanto, durante la sessione, è arrivata la conferma che Carlos Sainz verrà retrocesso di dieci posizioni in griglia per la sostituzione della centralina della sua power unit. Verosimilmente però, già nel pomeriggio, il Cavallino, data la situazione, potrebbe annunciare la sostituzione anche delle altre componenti e rendere così ufficiale la partenza dal fondo dello schieramento dello spagnolo.

F1, la classifica delle prima libere del GP di Francia

In questo scenario, intanto, le risposte date da Leclerc e Sainz sono state comunque confortanti. I due, vedendo le prestazioni delle altre vetture sia nelle simulazioni di long run che in quelle di qualifica, dovrebbero ancora una volta avere nella Red Bull i principali antagonisti per la vittoria.

Poco competitive si sono infatti dimostrate sia la Mercedes (4° Russell ma a quasi un secondo da Leclerc, 9° De Vries al posto di Hamilton) e le Alpine (Ocon 13°, Alonso 15°), mentre qualche segnale positivo in più l’ha dato l’AlphaTauri con il 5° posto di Pierre Gasly.

Di seguito i risultati delle FP1.

1 Charles LECLERC Ferrari 1:33.930

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.091

3 Carlos SAINZ Ferrari +0.338

4 George RUSSELL Mercedes +0.951

5 Pierre GASLY AlphaTauri +1.049

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing +1.244

7 Lando NORRIS McLaren +1.302

8 Alexander ALBON Williams +1.484

9 Nyck DE VRIES Mercedes +1.496

10 Daniel RICCIARDO McLaren +1.730

11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.746

12 Lance STROLL Aston Martin +1.880

13 Esteban OCON Alpine +1.898

14 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.921

15 Fernando ALONSO Alpine +1.945

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.092

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.174

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri +2.197

19 Robert KUBICA Alfa Romeo +2.402

20 Nicholas LATIFI Williams +3.113