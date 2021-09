F1, Gp Italia pronostici: Hamilton più di Verstappen in casa Ferrari

Dopo una settimana densa di annunci in ottica 2022, la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio d’Italia gara sempre ricca di fascino e di storia sulla velocissima pista di Monza nonostante qualche polemica sugli spettatori. A 7 giorni dalla gara di Zandvoort in Olanda si rinnova per l’ennesima volta il duello iridato tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Promette battaglia Valtteri Bottas che si è già messo in luce nelle qualifiche del venerdì in un programma che vedrà la seconda sprint race della stagione ma il finlandese non potrà essere protagonista in gara. E le Ferrari? Stanno a guardare, probabilmente, in lotta per un po’ di gloria davanti il pubblico di casa.

Gp Italia: Hamilton pare più veloce di Verstappen

Il Gran Premio di Olanda di Formula 1 della settimana scorsa ha rappresentato l’ennesimo swap della stagione in testa al Mondiale. Max Verstappen è stato profeta in Patria e davanti alla marea orange ha tenuto fede alle promesse vincendo in scioltezza il ritorno del circus a Zandvoort. Lewis Hamilton però ha venduto cara la pelle restando incollato all’olandese per tutta la gara provando a metterlo in difficoltà con la strategia ma senza fortuna. Però dalle Fp1 e dalle qualifiche del venerdì è sembrato che la Mercedes abbia una marcia in più e anche qualche cavallo in più sui veloci rettilinei di Monza. Non a caso gli esperti di Libero Gioco per il week end italiano danno il pilota Mercedes leggermente favorito: Hamilton quotato a 2.00 rispetto a Verstappen dato a 2,25.

Formula 1: Monza non facile per la Ferrari

Poche illusioni per la Ferrari a Monza. La qualifica del venerdì non ha fatto altro che confermare quanto si sapeva già da una settimana. Sui rettifili dell’Autodromo brianzolo il cavallino rampante galoppa ma non troppo. Passi avanti rispetto al 2020 sì ma poche illusioni, sarà quasi impossibile anche solo lottare per il podio. Leclerc e Sainz sono attesi da un’altra gara a ridosso del podio, come a Zandvoort.

L’impressione è che la Ferrari farà fatica anche a tenere il passo delle McLaren e dell’Alpha Tauri di Gasly. Però la corsa è lunga e come l’anno scorso può riservare delle sorprese. La vittoria di Leclerc così come Sainz è data a 33,00

Gp Ungheria: Bottas è in palla ma scatterò in fondo

Si è preso di riflesso il venerdì, sfrecciando nella qualifica per la Sprint Race davanti a Hamilton e Verstappen. Valtteri Bottas appare ringalluzzito dalla fine della telenovela sul suo futuro che l’anno prossimo lo vedrà in Alfa Romeo al posto del connazionale Raikkonen atteso dalla pensione. Ma appare difficile se non impossibile che il “boscaiolo” come lo chiama Vanzini, possa realmente vincere a Monza sia per i possibili ordini di scuderia ma soprattutto perchè la Mercedes ha già annunciato la sostituzione della power unit sulla sua monoposto il che lo costringerà a partire dal fondo della griglia domenica. Salgono invece le quote di Perez ancora lontano dai suoi standardi e da quelli della Red Bull. Mentre chi vuole far saltare il banco può puntare su Norris mentre il bis di Gasly appare davvero improbabile. Ma lo era anche la sua vittoria lo scorso anno.

SPORTEVAI | 11-09-2021 08:00