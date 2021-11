F1, Gran Premio del Messico in diretta live

Diciottesima tappa di questo Mondiale di Formula 1, a Cittá del Messico continua la sfida tra Verstappen e Hamilton per la vittoria finale: i due, divisi da poco piú di 10 punti, daranno battaglia anche questa sera.20:10

Pole position peró per Bottas, che si posiziona davanti al suo compagno di squadra Hamilton, terza posizione e seconda fila per Verstappen e la seconda Red Bull del padrone di casa Perez. Sainz e la sua Ferrari sesto, solo ottavo Leclerc.19:35

Giornata di sole a Cittá del Messico, temperature sui 20 gradi con l'asfalto che potrebbe raggiungere i 45. Sicuramente un fattore per questa competizione.19:49

Warm up in corso, tutto pronto per l'inizio di questa gara!19:58