F1, GP Messico: Bottas in pole, lontane le Ferrari

06-11-2021 22:39

Dopo aver sofferto in tutte le sessioni di prove libere le Mercedes conquistano la prima fila del Gran Premio del Messico. Ma a partire in pole position non sarà Lewis Hamiltton bensì Valtteri Bottas, che ha preceduto di 145 millesimi il sette volte campione del mondo. Seconda fila tutta Red Bull col leader del mondiale Max Verstappen terzo a 350 millesimi e l’idolo locale Sergio Perez quarto a 467. Sesta e ottava le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, rispettivamente a 886 e 962 millesimi.

Tra poco il report delle qualifiche!

OMNISPORT