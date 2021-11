F1, GP Messico: Perez davanti nelle ultime libere, Ferrari benino

06-11-2021 19:14

Un po’ a sorpresa è Sergio Perez a chiudere davanti a tutti la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico sul circuito di Città del Messico. Il beniamino di casa, tra il tripudio della folla, ha preceduto di 193 millesimi l’olandese suo compagno di squadra alla Red Bull e leader del mondiale Max Verstappen. Terza e quarta a 651 e 684 millesimi le Mercedes del britannico Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Quinta e nona a 1”005 e a 1”189 le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Le Red Bull si confermano le favorite, Ferrari in vantaggio su McLaren

Come gli esperti prevedevano, le Red Bull si confermano nettamente favorite in vista delle qualifiche rispetto alle Mercedes sul circuito in altura della capitale messicana, mentre le Ferrari oggi sono uscite per ora vincitrici dal confronto con le McLaren, settima con Daniel Ricciardo e decima con Lando Norris. Molto bene le due AlphaTauri, con Yuki Tsunoda e Pierre Gasly rispettivamente sesto e ottavo.

Classifica della terza sessione di prove libere

1. Sergio Perez RED BULL-HONDA 1’17″024

2. Max Verstappen RED BULL-HONDA +0″193

3. Lewis Hamilton MERCEDES +0″651

4. Valtteri Bottas MERCEDES +0″684

5. Carlos Sainz FERRARI +1″005

6. Yuki Tsunoda ALPHATAURI-HONDA +1″013

7. Daniel Ricciardo MCLAREN-MERCEDES +1″097

8. Pierre Gasly ALPHATAURI-HONDA +1″178

9. Charles Leclerc FERRARI +1″189

10. Lando Norris MCLAREN-MERCEDES +1″288

11. Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES +1″328

12. Kimi Raikkonen ALFA ROMEO-FERRARI +1″507

13. Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO-FERRARI +1″532

14. Sebastian Vettel ASTON MARTIN-MERCEDES +1″590

15. Fernando Alonso ALPINE-RENAULT +1″823

16. Esteban Ocon ALPINE-RENAULT +1″975

17. George Russell WILLIAMS-MERCEDES +2″187

18. Mick Schumacher HAAS-FERRARI +2″214

19. Nicholas Latifi WILLIAMS-MERCEDES +2″289

20. Nikita Mazepin HAAS-FERRARI +3″455

