F1, GP Messico, Sainz si emoziona: "Prima di lasciare la Ferrari volevo un'altra vittoria". Norris punge Verstappen

Carlos Sainz festeggia il trionfo al GP del Messico ottenuto dominando la gara, mentre Charles Leclerc non nasconde un po' di amarezza. Ma la Ferrari si rilancia nella lotta al titolo, mentre Verstappen affonda Red Bull

Carlos Sainz conclude in gloria il fine settimana del GP del Messico dove ha brillato sin dalle libere, per andare poi a conquistare la pole e quindi il Gran Premio di domenica. E così nel secondo capitolo della quadrilogia americana la Ferrari ha dato il meglio di sé, con una SF-24 che si sta dimostrando davvero competitiva per il titolo Costruttori se pensiamo che per poco ci poteva essere una doppietta grazie a Charles Leclerc, poi terzo dietro a Lando Norris.

Sainz: “In Messico mi sento a casa. Cercherò altre opportunità di vittoria”

Tornando allo spagnolo, dopo le ottime prestazioni nelle libere e la pole in qualifica, ha poi dominato la gara sebbene alla partenza sia stato beffato per un istante da Max Verstappen (poi stangato per via delle manovre poco ortodosse contro l’amico/rivale Norris con una penalità che lo ha portato a concludere sesto).

Nelle interviste immediatamente finita la gara, Sainz ha ammesso di aver cercato da tempo “un’ultima vittoria prima di lasciare la Ferrari“, ma non è detto che sia l’ultima quest’anno: “Se ci sarà un’altra opportunità ci proverò ancora“. Il futuro pilota Williams tocca quindi quattro trionfi in carriera in F1 e due nell’attuale stagione dopo l’Australia, ma il successo in Messico ha un sapore speciale: “Qui mi sono sentito sempre a casa, e ho sentito il sostegno dei fan per tutto il fine settimana“.

“Volevo sorprendere Verstappen”

Abbastanza emozionato nel proferire queste parole, Sainz ha poi parlato del sorpasso ai danni di Verstappen, una mossa “non preparata”: “Mi bruciava aver perso la posizione in testa allo start e perciò volevo sorprenderlo essendo lui difficile da sorpassare. Ho pensato di non aver nulla da perdere, quindi l’ho attaccato dall’interno: in questo fine settimana ho sempre avuto fiducia nel frenare in curva-1, e quando è stato necessario sono riuscito a superarlo”.

Norris: “Verstappen non ha guidato pulito”

Sul podio Norris, che come abbiamo anticipato ha lottato duramente contro la sua nemesi (e viceversa) Verstappen: l’olandese ha accumulato prima dieci secondi di penalità per aver forzato il britannico ad una escursione fuori pista nella lotta per il secondo posto, e quindi altri dieci sempre battagliando contro il rivale (e questa volta a finire fuori dal perimetro della pista è il campione del mondo uscente). Mosse avventate e presuntuose che potrebbero costare a Red Bull, col senno di poi, la possibilità di correre ancora per il titolo Costruttori visti i punti persi.

E dal fronte McLaren Norris dopo la gara, oltre a complimentarsi con Sainz e la Ferrari, ha aggiunto riguardo le schermaglie con Verstappen: “Rispetto tantissimo Max come pilota ma sinceramente mi aspettavo un comportamento del genere da parte sua, non è certo un modo di guidare pulito. Io continuo a lavorare e fare del mio meglio: come team stiamo portando avanti un ottimo lavoro, possiamo solo concentrarci su noi stessi e andare avanti così”. Una vera lezione di stile.

Leclerc amaro: “Ma siamo dove vogliamo essere”

Andando quindi su Leclerc, il monegasco non si è detto certo soddisfatto del proprio risultato (ma poteva andare peggio, visto che sul finale stava rischiando di andare a muro). “Una gara difficile – ha ammesso, aggiungendo che nel primo stint si sono concentrati nel gestire le temperature -. Nel corso del weekend ho stazionato intorno al terzo posto. Carlos ha fatto una gara fantastica e sono felice per la squadra”. Il pilota ha quindi guardato al lato positivo e ribadito ciò a cui puntano: “Stiamo lavorando sodo e siamo tornati al livello che volevamo e in cui dovremmo essere. Il campionato costruttori resta sempre il nostro obiettivo”.