F1, la gara con le monoposto Lego diventa un autoscontro: Hamilton filma tutto. Verstappen: "Mattoncini ovunque"

Diventa un caso la parata con le monoposto fatte coi Lego prima del Gp di Miami: i piloti di F1 hanno giocato a fare autoscontro distruggendo in parte le macchine. Hamilton ha postato tutto sui social

Mai mettere dei piloti di Formula 1 in competizione tra di loro. Anche solo per gioco, per scherzo. Potrebbe capitare quello che è successo prima del Gran Premio di Miami. Lego, famosa azienda di giocattoli con le costruzioni, ha messo a disposizione 10 monoposto in scala 1:1 realizzate con i celebri mattoncini e funzionanti.

Prima della gara in Florida è andato in scena un vero GP alternativo con i piloti su quelle macchine biposto così particolari. Peccato che la cosa sia degenerata e durante il giro in molti, tra una risata e l’altra, si siano scontrati causando diversi danni. Con Hamilton, passeggero di Leclerc, che filmava così come altri piloti postando poi tutto sui social.

Il GP di Miami coi Lego

Non la solita parata. Prima del Gran Premio di Miami i piloti di F1 sono stati protagonisti di un giro molto particolare. Lo hanno fatto su di monoposto davvero speciali. In collaborazione con Formula 1, la celebre azienda LEGO ha realizzato dieci auto a grandezza naturale con oltre 400mila mattoncini, completamente funzionanti, biposto, una per ciascun team, affidate agli stessi piloti di F1

Ed è così che si è pensato di schierare queste monoposto in griglia e far disputare un vero e proprio Gp di “Formula Lego”. A guidare la Ferrari c’era Leclerc con Hamilton come passeggero, a Verstappen è stata affidata la Red Bull con Tsunoda alle sue spalle (come sempre del resto), e poi Russell al volante con Antonelli coéquipier e così via.

Caratteristiche tecniche monoposto Lego

Scala 1:1

400.000 mattoncini Lego

2 volte il peso di una vera auto di F1

velocità massima 20 km/h

2 posti

Pneumatici Pirelli F1 speciali

22.000 ore di lavoro (916 giorni)

Fonte: Ansa

Gara coi Lego: i piloti giocano all’autoscontro, video

Peccato che la cosa sia un tantino degenerata. Forse per gioco, forse per competizione innata, forse per sano menefreghismo nemmeno dopo la prima curva i piloti hanno cominciato a lottare tra di loro come se fosse una gara vero. Il tutto in un clima di grande goliardia. Chiusure, staccate, al limite dell’incidente.

Che di fatto ci sono stati. Sono tantissimi i video sui social in cui si vedono chiaramente dei tamponamenti e collisioni tra le monoposto di Lego con mattoncini che volano ovunque.

Hamilton filma gli scontri, Verstappen: “Dovevamo cambiare pista”

A vincere alla fine è stata la Alpine che con Gasly alla guida davanti alla Ferrari e alla Mercedes. a riprendere gli scontri o meglio gli autoscontri è stato anche Lewis Hamilton che prima di perdere la brocca nei team radio col muretto Ferrari, ha postato tutto su TikTok dalla sua postazione privilegiata.

Dai filmati in rete, oltre che vedere, si sentono anche i rumori delle collisioni tra le monoposto. Verstappen a fine parata se l’è cavata con una battuta: “Credo che dovremmo cambiare pista. C’erano detriti di mattoncini ovunque”. E qualcuno ha postato anche l’esito di questa parata con i musetti delle monoposto tutti divelti senza mattoncini.