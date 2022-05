F1, GP Monaco: le Ferrari senza rivali nelle seconde libere

27-05-2022 18:17

Dominio delle Ferrari nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco. Sul circuito di casa sua a Montecarlo Charles Leclerc è stato ancora una volta il più veloce battendo di 44 millesimi il compagno di squadra Carlos Sainz. Terza e quarta a 379 e 447 millesimi le due Red Bull di Sergio Perez e del campione del mondo Max Verstappen.

F1, libere GP Monaco: un dominio beneaugurante per la Ferrari

Un venerdì in cui la Ferrari si è confermata la grande favorita non solo per le qualifiche di domani ma anche per la gara di domenica, dato che Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto segnare i due migliori tempi anche nella simulazione del passo gara. Perez invece quest’anno si sta dimostrando molto solido e molto vicino alla sua prima guida Verstappen, tanto da aver addirittura fatto meglio di lui nella seconda sessione.

F1, libere GP Monaco: bandiera rossa per un botto di Ricciardo, male Hamilton

In quinta e sesta posizione la prima McLaren, quella di Lando Norris, e la prima Mercedes, quella di George Russell, mentre i rispettivi compagni di squadra, Daniel Ricciardo e Lewis Hamilton, sono andati piuttosto male: l’australiano è andato a sbattere alle Piscine e ha causato un’interruzione della sessione di dieci minuti, il sette volte campione del mondo, ostacolato dal traffico, si è classificato dodicesimo.

F1, GP Monaco: la classifica delle seconde libere

1. Charles LECLERC FERRARI 1’12″656

2. Carlos SAINZ FERRARI +0″044

3. Sergio PEREZ RED BULL +0″379

4. Max VERSTAPPEN RED BULL +0″447

5. Lando NORRIS MCLAREN-MERCEDES +0″638

6. George RUSSELL MERCEDES +0″750

7. Pierre GASLY ALPHATAURI-RED BULL +0″980

8. Fernando ALONSO ALPINE-RENAULT +1″256

9. Sebastian VETTEL ASTON MARTIN-MERCEDES +1″403

10. Yuki TSUNODA ALPHATAURI-RED BULL +1″478

11. Kevin MAGNUSSEN HAAS-FERRARI +1″583

12. Lewis HAMILTON MERCEDES +1″611

13. Valtteri BOTTAS ALFA ROMEO-FERRARI +1″812

14. Alexander ALBON WILLIAMS-MERCEDES +1″830

15. Zhou GUANYU ALFA ROMEO-FERRARI +1″869

16. Lance STROLL ASTON MARTIN-MERCEDES +1″967

17. Mick SCHUMACHER HAAS-FERRARI +2″238

18. Esteban OCON ALPINE-RENAULT +2″560

19. Nicholas LATIFI WILLIAMS-MERCEDES +3″620

20. Daniel RICCIARDO MCLAREN-MERCEDES senza tempo