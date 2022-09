10-09-2022 14:32

Dopo aver visto le Ferrari chiudergli davanti sia nella prima sessione di prove libere che nella seconda, Max Verstappen è salito di giri e nelle FP3 è riuscito finalmente a mttersi tutti alle spalle.

F1, Verstappen dominatore delle terze libere a Monza

L’olandese della Red Bull, leader del mondiale con 109 punti di vantaggio su Charles Leclerc, ha dettato legge nelle terze libere inanellando crono superlativi prima con le gomme medie e poi con le soft.

Nessuno quindi è riuscito nell’impresa di avvicinare il suo 1:21.252, con Leclerc che si è dovuto accontentare di finire secondo a oltre tre decimi dal rivale (a 0.347 per la precisione) e Perez che invece ha terminato terzo a più di mezzo secondo.

Quarto posto per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, ultimo pilota a concludere la sessione con un distacco inferiore al secondo da Verstappen.

F1, GP Monza: aumentano le penalizzazioni

Nel corso della sessione sono arrivate le notizie di nuove penalizzazioni per Esteban Ocon (cinque posizioni in griglia per il cambio dell’ICE) e per Kevin Magnussen (15 posizioni per sostituzione del motore endotermico, turbocompressore e Mgu-H).

Queste ultime si aggiungono a quelle già note di Max Verstappen, Sergio Perez, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Carlos Sainz e Lewis Hamilton e obbligheranno a ridisegnare la griglia di partenza al termine delle qualifiche del pomeriggio

F1, i tempi delle terze libere a Monza

Di seguito quindi i tempi delle FP3 che hanno visto le due Mercedes di Hamilton e Russell faticare molto di più rispetto al venerdì.

1. Max Verstappen (Red Bull) 1:21.252

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0.347

3. Sergio Perez (Red Bull) +0.596

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0.645

5. Fernando Alonso (Alpine) +1.054

6. Lando Norris (McLaren) +1.067

7. George Russell (Mercedes) +1.105

8. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) +1.178

9. Esteban Ocon (Alpine) +1.254

10. Lewis Hamilton (Mercedes) +1.315

11. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) +1.405

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1.503

13. Nicholas Latifi (Williams) +1.524

14. Nyck De Vries (Williams) +1.617

15. Daniel Ricciardo (McLaren) +1.619

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1.698

17. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1.852

18. Kevin Magnussen (Haas) +1.951

19. Mick Schumacher (Haas) +2.140

20. Lance Stroll (Aston Martin) +2.487