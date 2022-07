F1, GP Silverstone: trionfa la Ferrari con Sainz, male Verstappen

03-07-2022 18:27

A Silverstone accade di tutto. Dopo un brutto incidente alla partenza e il rinvio della gara, a trionfare è stata la Ferrari di Sainz. Primo successo dello spagnolo in carriera, secondo Perez e terzo Hamilton. Quarto un deluso Leclerc che ha accarezzato la vittoria, solo settimo Verstappen. Il monegasco è stato tradito dalla strategia delle gomme.

GP di Silverstone rinviato di un’ora dopo l’avvio alle 16:00, a causa di un terribile incidente alla partenza: l’Alfa Romeo di Zhou si è addirittura ribaltata dopo un contatto, cinque le vetture fuori. Il pilota cinese è stato trasportato all’ospedale insieme ad Albion, entrambi sono coscienti. C’è stata successivamente anche un’invasione di pista di alcuni tifosi.

Alla partenza, Sainz riesce a mantenere la testa della corsa difendendosi dall’attacco del campione del mondo Max Verstappen. All’undicesimo giro lo spagnolo però sbaglia andando largo e l’olandese ne approfitta subito prendendosi il comando, sempre terzo Leclerc davanti a Hamilton. Esulta però poco il pilota Red Bull, che al 13esimo giro per colpa di una foratura è costretto a rientrare ai box.

Si fermano le Ferrari per i pit stop, al 31esimo giro Leclerc attacca Sainz e lo spagnolo si fa da parte. Quando Hamilton rientra ai box per il pit stop, le due Rosse sono al comando con il pilota monegasco in testa. Verstappen ottavo e con grossi problemi alla sua Red Bull.

Si ferma in pista Ocon e subentra la safety car. Sainz e Hamilton ne approfittano e montano la gomma rossa, Leclerc deve difendersi con gomma dura, gomma soft rossa per Perez. Al 43esimo giro, dopo il rientra della safety car, cambia tutto: Sainz ha passato Leclerc e Perez ha passato Hamilton. Il monegasco è in difficoltà e viene superato anche dal sette volte campione del mondo e dal messicano, terminando quarto la gara. Trionfa però la Ferrari con Sainz, primo successo in carriera. Solo settimo Verstappen.

GP GRAN BRETAGNA, CLASSIFICA SUL TRAGUARDO

1. SAINZ Carlos (Ferrari)

2. PEREZ Sergio (Red Bull)

3. HAMILTON Lewis (Mercedes)

4. LERCLERC Charles (Ferrari)

5. ALONSO Fernando (Alpine)

6. NORRIS Lando (McLaren)

7. VERSTAPPEN Max (Red Bull)

8. SCHUMACHER Mick (Haas)

9. VETTEL Sebastian (Aston Martin)

10. MAGNUSSEN Kevin (Haas)

11. STROLL Lance (Aston Martin)

12. LATIFI Nicolas (Williams)

13. RICCIARDO Daniel (McLaren)

14. TSUNODA Yuki (Alpha Tauri)

RIT. OCON Esteban (Alpine)

RIT. GASLY Pierre (Alpha Tauri)

RIT. BOTTAS Valtteri (Alfa Romeo)

RIT. RUSSELL George (Mercedes)

RIT. ZHOU Guanyu (Alfa Romeo)

RIT. ALBON Alex (Williams)