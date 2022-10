F1 GP Stati Uniti, le Ferrari partono bene: Leclerc avanti nelle libere

22-10-2022 12:56

La Ferrari è stata la grande protagonista del venerdì del Gran Premio degli Stati Uniti d’America, 19° e quartultimo appuntamento del Mondiale 2022 di Formula 1. Dopo il miglior tempo di Carlos Sainz nella prima sessione di prove libere, la seconda si è chiusa con Charles Leclerc davanti a tutti.

Prove libere di Austin: prima Sainz, poi Leclerc

È stato un venerdì molto particolare in casa Ferrari, dato che nella prima sessione Leclerc ha lasciato spazio al giovane Robert Shwartzman, 16°. Come da regolamento, ogni squadra deve infatti far girare un proprio pilota di sviluppo nella prima ora di prove libere per almeno due volte nel corso della stagione.

La seconda sessione è durata invece 90 minuti per testare le gomme Pirelli in ottica 2023. Ma chi non aveva girato nella prima, poteva seguire un programma diverso per preparare il GP e così ha fatto Leclerc che ha chiuso con il crono di 1:36.810, più veloce rispetto al tempo di 1:36.857 di Sainz nella prima ora.

Red Bull e Mercedes più indietro

Il fatto di dover provare le nuove gomme per la prossima stagione ha stravolto la classifica della seconda sessione di prove libere, con l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas e la McLaren di Daniel Ricciardo subito dietro alla Ferrari di Leclerc. Quarto tempo invece per Sainz, davanti alla Haas di Mick Schumacher.

Poi l’altra McLaren di Lando Norris, settimo Max Verstappen sulla Red Bull e ottavo Lewis Hamilton con la Mercedes. A chiudere la top-ten l’Alpha Tauri di Pierre Gasly e l’altra Red Bull di Sergio Perez. Solo 13° George Russell con l’altra Mercedes. Nelle terze libere e in qualifica si tornerà sui livelli standard.

F1 GP Stati Uniti: la top-ten delle seconde prove libere

1 Charles LECLERC Ferrari 1:36.810

2 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +0.715

3 Daniel RICCIARDO McLaren +0.817

4 Carlos SAINZ Ferrari +1.422

5 Mick SCHUMACHER Haas +2.697

6 Lando NORRIS McLaren +2.737

7 Max VERSTAPPEN Red Bull +2.765

8 Lewis HAMILTON Mercedes +2.888

9 Pierre GASLY Alpha Tauri +3.030

10 Sergio PEREZ Red Bull +3.042