F1, GP Stiria: pole di Max Verstappen: 7° Leclerc, Sainz fuori in Q2

La pole position del Gran Premio di Stiria se la prende Max Verstappen in Red Bull col tempo di 1’03.841. Al Red Bull Ring Super Max si prende la terza pole consecutiva davanti a Valtteri Bottas (che però dovrà cedere 3 posizioni per il testacoda di ieri in pit lane) in Mercedes, che precede il compagno di box Lewis Hamilton. Terzo Lando Norris che conferma le ottime prestazioni della McLaren e la sua crescita personale come gran pilota.

Sono dunque sempre loro due: Verstappen e Hamilton, Lewis e Max a contendersi la vittoria e la pole in ogni Gran Premio, in un trend che andrà avanti quasi sicuramente fino al termine della stagione. Nonostante la forza delle macchina, loro due sono sempre avanti rispetto ai compagno di box, a dimostrazione che il pilota conta. Eccome.

Quarto Sergio Perez in Red Bull col temp di 1’04″168, poi appunto Valtteri Bottas, Sesto Pierre Gasly poi un Charles Leclerc in affanno come tutto il mondo Ferrari in queste ultime gare. Ottavo Tsunoda con l’Alpha Tauri, poi un buon Fernando Alonso in Alpine che precede l’Aston Martin di Lance Stroll, oggi più in palla del suo compagno di box, il 4 volte iridato Seb Vettel.

Tagliati nel Q2 ecco Russell con la Williams e poi proprio Carlos Sainz, Ricciardo, Vettel e Giovinazzi. Chiudono la griglia di partenza del GP di Stiria, in Austria, Latifi, Ocon, Kimi Raikkonen, Mich Schumacher e Mazepin in ultima posizione.

Le prime 10 posizioni in griglia

1 33 M. Verstappen Red Bull 1’03″841

2 77 V. Bottas Mercedes 1’04″035 (penalizzato di 3 posizioni, partirà 5°)

3 44 L. Hamilton Mercedes 1’04″067

4 4 L. Norris McLaren 1’04″120

5 11 S. Perez Red Bull 1’04″168

6 10 P. Gasly AlphaTauri 1’04″236

7 16 C. Leclerc Ferrari 1’04″472

8 22 Y. Tsunoda AlphaTauri 1’04″514

9 14 F. Alonso Alpine 1’04″574

10 18 L. Stroll Aston Martin 1’04″708

OMNISPORT | 26-06-2021 16:07